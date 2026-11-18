Компании Boston Dynamics и GlobalFoundries договорились о запуске первой в истории программы подготовки человекоподобных роботов к решению производственных задач на полупроводниковых заводах. Программа стартует в начале 2027 года и станет основой для создания рабочих мест для андроидов на фабриках по выпуску чипов.

Это будет первая программа проверки прикладной ценности роботов Atlas вне заводской деятельности в автомобильной промышленности, где они уже проходят испытания, и первый случай привлечения производителя микросхем к программе раннего внедрения человекоподобных роботов Boston Dynamics.

Соглашение предусматривает совместный поиск производственных операций, которые можно будет поручить человекоподобному роботу, оценку требований к его интеграции в заводскую инфраструктуру и предварительное обучение выполнению конкретных задач. Какие именно операции сможет выполнять Atlas и сколько роботов будет задействовано, компании пока не раскрывают.

Параллельно компании расширят использование четвероногих роботов Spot для автоматизированного обследования производственных объектов GlobalFoundries. Они будут работать на предприятиях в Мальте (штат Нью-Йорк), Берлингтоне (штат Вермонт), Дрездене (Германия) и Сингапуре. В отличие от Atlas, робопсы Spot уже имеют практический опыт эксплуатации на полупроводниковых предприятиях: сотрудничество GlobalFoundries и Boston Dynamics в этой области продолжается более четырёх лет. Роботы используются для обхода технологических помещений, контроля оборудования и сбора эксплуатационных данных, необходимых для обслуживания производственной инфраструктуры.

По данным Boston Dynamics, два таких робота, работающие на предприятии в Сингапуре с апреля 2026 года, прошли почти 900 км по техническим помещениям под основными производственными этажами завода GlobalFoundries, где размещается инженерное оборудование полупроводниковой фабрики. За это время они провели более 90 000 инспекций, а показатель успешного выполнения заданий составил 99 %.

Кроме того, с использованием обновлённых аппаратных и программных средств GlobalFoundries за две недели повторно организовала 875 плановых проверок. Компания рассчитывает более чем вдвое увеличить их количество благодаря возможностям визуального контроля Spot. Подобные возможности позволяют перейти от практики устранения уже выявленных нарушений к их профилактике, что сократит аварийные простои производственных линий.