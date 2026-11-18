Microsoft превратит помощника с искусственным интеллектом Copilot в средство по устранению неполадок — он сможет анализировать состояние ПК, выявлять проблемы, объяснять их причины и избавит пользователя от необходимости самостоятельно изучать настройки Windows или обращаться к системному администратору.

В качестве примера Microsoft приводит сценарий, при котором пользователь обращается к Copilot с проблемой отсутствия звука в Bluetooth-наушниках и просит помочь выяснить, в чём дело. В ответ ИИ-помощник запрашивает разрешение на доступ к файлам и системной информации. Получив доступ, ассистент определяет причину неполадок.

В приведённом примере Copilot установил, что наушники подключены, но Windows 11, по всей видимости, направляет звук на другое устройство. Далее ИИ-помощник подробно объяснил, как исправить ситуацию. Благодаря новым возможностям Copilot берёт на себя часть задач службы техподдержки, отвечая на часто задаваемые пользователем вопросы.

Функции диагностики ПК относятся к разряду локальных инструментов. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на облачные вычисления, Copilot работает непосредственно на устройстве, выполняя сканирование системы в режиме только для чтения. На основе полученных данных он устанавливает первопричины возникших неполадок.

О том, что ИИ-помощник получит эти возможности, стало известно ранее. Представленное Microsoft видео впервые демонстрирует работу инструментов диагностики ПК при помощи Copilot. Примечательно, что в показанном примере Copilot вызывается через обновлённый интерфейс поиска в Windows 11 — его отличают переработанный дизайн и более высокая скорость работы в системе. Недавно он стал доступен для тестирования участникам программы Windows Insider.