Специалисты компании «Яндекс» разработали компактное устройство под названием «Компас». С его помощью можно более точно определять местоположение автомобиля и направление его движения в случае нестабильной работы спутниковых служб геолокации. В настоящее время новинка уже тестируется в 10 тыс. машин такси, причём водители такси и таксопарки могут получить устройство бесплатно.

Устройство «Компас» необходимо подключить к диагностическому разъёма авто (CAN-шине), после чего оно сможет получать данные о скорости вращения колёс. В конструкции имеются встроенные гироскоп и акселерометр, которые помогают определять направление движения. С помощью Bluetooth-модуля собранные датчиками данные передаются в приложение «Яндекс Про», где их могут видеть сами водители. Специальный алгоритм объединяет и анализирует данные, сравнивает их с последними поступившими сигналами геолокации и данными точек Wi-Fi со смартфона, тем самым точнее определяя геолокацию авто в режиме онлайн.

«При сбоях геолокации машина может "прыгать" по карте — мы получаем тысячи обращений в службу поддержки с просьбами помочь найти водителя. Мы начали разрабатывать решение в первую очередь для такси, потому что здесь каждая поездка зависит от точных координат — от получения заказа водителем до расчёта маршрута. Уже на этапе тестов мы видим, что «Компас» помогает снизить отмены заказов из-за того, что пассажиры и водители не могут найти друг друга», — рассказал руководитель проекта «Яндекс Компас» Александр Малайрев.

В сообщении сказано, что «Компас» полностью разработан силами инженеров «Яндекса», включая технические комплектации и прошивки, а также используемые алгоритмы. В дальнейшем компания планирует расширять сферы применения устройства, а также развивать другие продукты в сегменте инерциальной навигации, в том числе для частных автовладельцев.

Инерциальную навигацию задействуют в условиях, когда данные геолокации могут быть неточными, например, в тоннелях, на подземных парковках и др. В таких случаях положение авто рассчитывается от последней успешной точки геолокации по скорости и направлению движения. Для снижения погрешности в расчётах используются данные геолокации и точек доступа Wi-Fi. Стандартные приложения для навигации также используют акселерометр, гироскоп и магнитометр внутри смартфона, но их показания могут меняться при изменении угла наклона смартфона. «Компас» лишён этого недостатка, поскольку закреплён в машине и получает данные непосредственно от неё.