Развиваемая компанией Huawei операционная система HarmonyOS преодолела отметку в 100 млн пользователей, уступив по этому показателю только Android и iOS. Достижение стало результатом последовательного развития программной платформы и расширения экосистемы совместимых устройств.

Huawei начала разрабатывать HarmonyOS в 2019 году, изначально ориентируясь на умную электронику. Затем операционная система появилась на смартфонах и планшетах, а со временем охватила носимые устройства и технику Интернета вещей.

Важным этапом стал переход на HarmonyOS Next, получившую также название HarmonyOS 5. В этой версии Huawei удалила все библиотеки AOSP, использовавшиеся для совместимости с приложениями на базе Android. Вместо них китайский IT-гигант сделал акцент на собственное программное обеспечение, а сторонние разработчики и технологические компании начали активно поддерживать новую платформу.

По данным китайского издания Mydrivers, компания решила отметить достижение специальной программой поощрения. Более 60 тысяч сотрудников, участвовавших в развитии экосистемы HarmonyOS, получат почётные награды и дополнительные премии за вклад в создание фирменной платформы.

Ещё одним фактором роста популярности HarmonyOS стала недавно выпущенная версия HarmonyOS 7, которая получила дополнительные возможности персонализации, что способствовало увеличению числа установок на смартфонах, планшетах, носимых устройствах и компьютерах MateBook.

Huawei считает, что успех мобильной ОС зависит не только от технических характеристик, но и от размера пользовательской базы, сообщества разработчиков и накопленных ресурсов. Поэтому компания уделяет особое внимание привлечению сторонних разработчиков и созданию приложений для своих устройств.