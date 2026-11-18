По данным аналитической компании TrendForce, в третьем квартале 2026 года сегмент OLED-мониторов продемонстрировал уверенную динамику: объем поставок вырос на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом и удвоился относительно третьего квартала 2025 года. Рост обусловлен как выпуском новинок ведущими брендами, так и широким предложением OLED-панелей. Последний фактор позволил компаниям второго эшелона и новым игрокам рынка существенно нарастить объёмы поставок.

Как отмечает TrendForce, в третьем квартале конкуренция на рынке OLED-мониторов усилилась, поскольку бренды корректировали свои стратегии и продуктовые линейки. Существенные перестановки произошли среди компаний, занимающих места со второго по пятое, что свидетельствует об обострении борьбы за позиции сразу вслед за лидером рынка.

В этих условиях компания Asus сохранила статус мирового лидера в сегменте OLED-мониторов, заняв 21,7 % рынка. Объём поставок Asus вырос на 6 % по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовало ослабление дефицита ключевых высококлассных панелей (27 дюймов, QHD, 540 Гц). Дополнительным стимулом для спроса стал выпуск новых моделей, приуроченный к 20-летию бренда.

Компания MSI впервые поднялась на второе место в мировом рейтинге, увеличив свою долю рынка на 1,7 процентного пункта до 14,5 %. По итогам первых трёх кварталов совокупный объем поставок MSI оказался примерно на одном уровне с показателями Samsung. Рост MSI в третьем квартале был обеспечен прежде всего увеличением заказов на 27-дюймовые QHD-мониторы в преддверии сезона праздничных покупок, а также запуском ряда новых моделей, включая 27-дюймовые QHD-мониторы с частотой обновления 320 Гц.

Samsung опустилась на третье место, а её доля на рынке сократилась до 11,3 %. Несмотря на то что объёмы поставок компании оставались относительно стабильными на протяжении первых трёх кварталов 2026 года, её доля уменьшилась на фоне стремительного расширения рынка в целом. В ответ на усиление конкуренции Samsung планирует значительно увеличить объёмы поставок в четвёртом квартале, рассчитывая на предпраздничный сезон покупок в Европе и Северной Америке. Эти меры могут помочь компании вернуть себе статус второго по величине поставщика в мире.

Компания LG Electronics поднялась на четвёртое место, заняв в третьем квартале 8,6 % рынка. Активные рекламные кампании для ряда 27-дюймовых моделей с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц позволили стимулировать спрос и способствовали улучшению позиций бренда.

Компания Dell пробилась на пятое место: объёмы её поставок восстановились, а доля рынка по итогам квартала достигла 8,2 %. Рост был обеспечен прежде всего за счёт дальнейшего увеличения поставок основных 27-дюймовых моделей (QHD, 240 Гц), а также благодаря наращиванию поставок новой 39-дюймовой модели, представленной во втором квартале.