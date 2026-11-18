Хакерская группировка The Gentlemen, специализирующаяся на вымогательстве, объявила Nvidia своей жертвой и пригрозила опубликовать якобы похищенные данные компании менее чем через десять дней. Однако доказательств проникновения в системы производителя видеокарт злоумышленники пока не представили.

Как сообщает Cybernews, название Nvidia появилось на сайте The Gentlemen в даркнете. Рядом с ним злоумышленники разместили таймер обратного отсчета, показывавший около 234 часов до предполагаемой публикации данных.

Объявление содержит краткое описание Nvidia и контактный идентификатор в зашифрованном мессенджере Tox, предназначенный для переговоров. При этом группировка не уточнила, когда могла произойти атака, к каким системам удалось получить доступ и какую информацию она якобы похитила.

Исследователь Cybernews Арас Назаровас (Aras Nazarovas) призвал осторожно относиться к заявлениям The Gentlemen. По его словам, группировка прежде преувеличивала масштабы атак, ошибочно называла пострадавшие компании и повторно использовала данные из старых утечек.

Назаровас допускает, что в данном случае вымогатели могли ошибочно приписать Nvidia чужие данные. Он также не исключает относительно небольшого инцидента, последствия которого могут оказаться ограниченными. Без образцов файлов и сведений о затронутых подразделениях оценить достоверность угрозы невозможно.

The Gentlemen действует с 2025 года по модели Ransomware-as-a-Service (RaaS), предоставляя партнерам инструменты для проведения атак. По данным сервиса Ransomware.live, на который ссылается Cybernews, группировка заявила о 1123 жертвах в 95 странах.

Специалисты Microsoft ранее изучили вредоносное ПО The Gentlemen, написанное на Go. Оно способно распространяться внутри корпоративных сетей и шифровать файлы. Группировка также применяет двойное вымогательство, угрожая публикацией похищенной информации. Однако использование этих методов против Nvidia не подтверждено.

В 2022 году Nvidia уже сталкивалась с кибератакой. Тогда группировка Lapsus$ получила доступ к учетным данным сотрудников и внутренней информации компании, часть которой появилась в интернете. В ноябре 2026 года один из участников Lapsus$ признал вину в киберпреступлениях, среди пострадавших от которых называлась и Nvidia.