Британский хакер с албанскими корнями Арион Куртаж (Arion Kurtaj), «сливший» огромный объём материалов по боевику GTA VI от Rockstar Games более чем за год до его полноценного анонса, всё-таки предстал перед судом за свои действия.

Напомним, в 2022 году Куртаж взломал серверы Rockstar Games (с помощью смартфона, Wi-Fi гостиничного телевизора и медиаплеера Amazon Fire TV Stick) и выложил более 90 геймплейных роликов тестовой версии GTA VI.

По результатам обследования в 2023 году у Куртажа выявили ​​«острую форму аутизма», после чего приговорили к бессрочному пребыванию в специализированной психиатрической больнице, но в январе 2026-го перевели в обычную тюрьму.

Теперь, спустя более четырёх лет после утечки и в возрасте 21 года Куртаж предстал перед судом и признал вину за взлом Rockstar и другие преступления, совершённые в составе хакерской группировки Lapsus$.

Речь идёт об ущербе компаниям Microsoft, Samsung, Nvidia, BT/EE, Revolut и Uber на сумму $13 млн, а также краже миллионов долларов у криптовалютных инвесторов. Rockstar утечка GTA VI обошлась в $5 млн и «тысячи человеко-часов».

Как передаёт BBC, Куртаж предстал перед судом с неряшливой бородой, в застёгнутом на все пуговицы костюме и белой рубашке без галстука, часто моргал и подтвердил свою вину в перечисленных преступлениях без видимых эмоций.

Согласно информации на официальном сайте британской прокуратуры, приговор Куртажу будет вынесен в Королевском суде Вулвича в следующий понедельник, 23 ноября — то есть спустя четыре дня после релиза GTA VI.

Тем временем взломщик Cyberleek, силами которого в преддверии августовского расширенного показа в открытый доступ попало полтора десятка фрагментов игрового процесса GTA VI, остаётся на свободе, несмотря на усилия следствия.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Открывшаяся 10 ноября предзагрузка игры обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру.