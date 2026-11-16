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Предзагрузка GTA VI обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру

Стартовавшая на прошлой неделе предзагрузка криминального боевика с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games вызвала большой ажиотаж. Об этом свидетельствуют данные оператора точек обмена трафиком.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Напомним, предзагрузка GTA VI открылась 10 ноября на PS5, Xbox Series X и S. Предзаказавшим предстоит скачать 212 Гбайт — около 31 % свободного места на базовой модели консоли от Sony.

Как сообщил ведущий оператор точек обмена трафиком DE-CIX, 10 ноября в 22:20 по Москве франкфуртский узел зафиксировал рекордный для Европы объём данных — 22,3 Тбит/с. Это на 19,06 % выше прошлого ориентира, установленного в январе.

Тем временем международный объём в сети точек обмена трафиком DE-CIX (Даллас, Дубай, Марсель, Нью-Йорк, Палермо, Стамбул и другие) впервые за период наблюдений превысил 33 Тбит/с.

Источник изображения: DE-CIX

Источник изображения: DE-CIX

По словам технического директора DE-CIX Томаса Кинга (Thomas King), крупные игровые релизы регулярно провоцируют кратковременный скачок интернет-трафика, однако новый всплеск по масштабу не имеет себе равных.

«Хотя игроки ещё ждут возможности погрузиться в тщательно проработанный мир от Rockstar, предзагрузка GTA VI уже создаёт нагрузку на сетевую инфраструктуру по всему миру», — отметили в DE-CIX.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Хотя в Китае игру ещё не допустили к релизу, стриминговые сервисы уже готовят правила трансляции боевика.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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