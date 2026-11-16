Никаких убийств, драк с полицией и угонов машин: китайские СМИ раскрыли правила стриминга GTA VI

Стриминг в Китае горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от разработчиков из студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) будет сопряжён с рядом странных ограничений.

Напомним, правила ведения в Китае прямых трансляций игр отличаются особой строгостью. Например, стримерам на Douyin (китайская версия TikTok), Huya, Bilibili и PandaTV было в принципе запрещено показывать GTA V.

По данным китайского издания ITHome, блогер на Douyin опубликовал документ с официальными рекомендациями по стримингу GTA VI. Ссылка якобы вела на корпоративный домен компании ByteDance (владелец TikTok/Douyin).

Согласно этим положениям, стримерам GTA VI в Китае нельзя демонстрировать откровенные наряды, кровавые сцены, нападение на прохожих и полицейских, а также угон транспортных средств. Словом, многое из того, чем славятся игры серии.

С 2022 года китайским стримерам запрещено транслировать игры без государственной лицензии, а разрешения властей на релиз в Китае у GTA VI до сих пор нет. Впрочем, на прошлой неделе Rockstar открыла официальный аккаунт в Douyin.

Как подметили в издании TheGamer, GTA VI стала жертвой цензуры в Китае ещё до выхода. Версия августовского расширенного показа игры на платформе Bilibili заметно отличается от международной.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. В игре будет полноценный мультсериал — на днях шоу удостоилось собственного трейлера.