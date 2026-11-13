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В GTA VI будет полноценный внутриигровой мультсериал — первый трейлер Macca & Friends

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games удивит игроков детализацией мира вплоть до проработки собственного внутриигрового анимационного шоу.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Мультсериал называется Macca & Friends («Макка и друзья») и посвящён приключениям аллигатора Макки с болотными товарищами в штате Леонида из GTA VI. Шоу является эксклюзивом телевизионной сети Weazel.

Дебютным тизер-трейлером Macca & Friends поделился официальный микроблог издания DiscussingFilm. Полуминутный ролик позволяет оценить отрывки из разных сцен с участием основных персонажей и качество анимации.

В августе ведущие подкаста Kinda Funny Gamescast со ссылкой на Rockstar утверждали, что разработчики GTA VI наняли стороннюю анимационную студию для производства полноценного сезона, вероятно, Macca & Friends.

Пользователи остались впечатлены проработкой GTA VI — судя по всему, вместо грабежей и разбоя провести время в игре можно будет за просмотром сериалов. «Покупаю игру только ради того, чтобы смотреть ТВ», — поделился pnkthereup.

Мультсериалом телевизионная программа GTA VI не ограничится

Мультсериалом телевизионная программа GTA VI не ограничится

Ранее сообщалось, что в коллекционное издание GTA VI за $400 войдут предметы из Macca & Friends — фигурка Макки, магнитное зеркало с его изображением и рюмка «Ламантин Пухляш». Чего в наборе не будет, так это самой игры.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. По данным аналитиков, предзаказы игры превысили 12 млн копий и принесли более $1 млрд выручки.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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