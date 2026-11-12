GTA VI побила рекорд Cyberpunk 2077 по предзаказам и уже заработала больше миллиарда долларов

Горячо ожидаемому криминальному боевику с открытым миром GTA VI от разработчиков из студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) покорилась внушительная вершина продаж, хотя до релиза ещё неделя.

Напомним, предзаказы GTA VI открылись 25 июня (стандартное издание за $80, а полное за $100) и, по словам главы Take-Two Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), значительно превосходят и без того высокие ожидания руководства.

На днях также Sony Interactive Entertainment и Microsoft сообщили, что GTA VI установила новый рекорд объёма предзаказов в PS Store и Xbox Store соответственно. Конкретные показатели успеха раскрыла аналитическая компания Sensor Tower.

Согласно ежедневно обновляемому трекеру Sensor Tower, по состоянию на 12 ноября GTA VI продалась на PS5, Xbox Series X и S в количестве свыше 11,27 млн копий, тогда как выручка превысила $1,09 млрд.

До сих пор рекордсменом по предзаказам была Cyberpunk 2077 — 8 млн копий за полтора года сборов. Тем временем GTA V за первые 24 часа заработала рекордные на тот момент $800 млн, а $1 млрд выручки достигла за три дня.

Судя по трекеру Sensor Tower, за неделю до релиза предзаказы GTA VI пользуются большим спросом на PS5, нежели на Xbox Series X и S — 75 % на 25 %. Несмотря на доминирование японской консоли, в Microsoft положением дел «очень довольны».

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Даже на PS5 Pro игра предложит не больше 30 кадров/с, хоть и с эксклюзивной трассировкой лучей.