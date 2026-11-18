Компания United Launch Alliance (ULA) предварительно установила причину аварии ракеты-носителя Vulcan, которая произошла 15 ноября 2026 года во время запуска 40 интернет-спутников Amazon Leo. Утверждается, что компоненты топлива подавались к двигателям в недостаточном объёме, и это привело к нехватке тяги для выхода на заданную траекторию полёта.

В то же время следует напомнить, что для ракеты Vulcan с разгонным блоком Centaur V это был пятый орбитальный запуск. Во время четырёх предыдущих запусков проблем с тягой основных двигателей первой ступени не наблюдалось. Более того, дважды из четырёх проблема возникала у боковых ускорителей производства компании Northrop Grumman: у них прогорали сопла, но при этом ракета на своих двух двигателях BE-4 производства Blue Origin успешно завершала полётное задание. Таким образом, у «Вулкана» обнаружилась другая неисправность, с которой ещё предстоит разобраться. Ускорители Northrop, кстати, в этот раз отработали на «пятёрку» — никаких проблем с ними не было.

Положительным моментом этого полёта можно считать то, что сами по себе двигатели BE-4 оказались невиновны в аварии. Все мы помним майскую катастрофу ракеты New Glenn компании Blue Origin, которая взорвалась на стартовой площадке, будучи полностью заправленной. Были опасения, что в двигателях BE-4 есть изъян, приведший к майской катастрофе и теперешней аварии ракеты Vulcan.

Ещё летом Blue Origin модернизировала кислородный клапан на двигателях, который считался причиной той аварии. Этот же модернизированный клапан уже был установлен на ракете Vulcan во время злополучного воскресного старта. Расследование ULA показало, что эти узлы не причастны к инциденту, и Blue Origin может вздохнуть спокойно как по поводу самих двигателей, так и в вопросе модернизации клапана.

Также может вздохнуть спокойно NASA. Недавно агентство заключило с ULA контракт на создание удлинённой версии разгонного блока Centaur V для лунной ракеты SLS. Во время полёта 15 ноября разгонный блок никак себя не проявил в инциденте. По крайней мере, он отработал штатно.

Компания Blue Origin намерена и дальше сотрудничать с ULA по вопросам безопасности работы двигателей BE-4. Её комментарий по итогам расследования: «ULA является ценным партнёром, и мы с нетерпением ждём возвращения Vulcan к полётам». А уж как этого ждёт Пентагон, оставшийся без обещанных ULA ракет, словами не передать.