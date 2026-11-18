Microsoft тестирует новую систему Windows Baseline Protection, из-за которой даже лицензионные приложения могут не запуститься на ПК с недостаточным уровнем защиты. Система объединит восемь существующих механизмов безопасности Windows 11 в единую систему проверки, результаты которой смогут использовать сторонние разработчики. Если компьютер не будет соответствовать их требованиям, приложения могут ограничить отдельные функции или полностью заблокировать запуск.

В первую очередь система проверяет наличие аппаратного модуля безопасности TPM 2.0, активность Secure Boot и виртуализации на основе безопасности (VBS), а также работу Memory Integrity, которая защищает память от выполнения вредоносного кода. Кроме того, как сообщает Windows Latest, учитываются использование только подписанных и сертифицированных Windows драйверов, защита от отладки ядра и блокировка уязвимых драйверов. Для прохождения проверки должны быть активны все восемь механизмов.

Разработчики смогут запрашивать у Windows простой результат проверки, подробный перечень отсутствующих компонентов защиты или специальный аппаратный токен подтверждения. Последний вариант сложнее подделать, поскольку его подлинность можно проверять на серверах разработчика. При этом Microsoft не будет самостоятельно блокировать приложения: сами компании смогут показывать предупреждения, отключать отдельные возможности, ограничивать функциональность или полностью запрещать запуск.

К тестированию уже подключились Adobe, Blizzard с платформой Battle.net, 1Password, Raycast и образовательный сервис Schoolyear. Последний, например, использует проверку, чтобы убедиться в соответствии компьютеров учащихся требованиям безопасности перед началом экзаменов. При этом ни Adobe, ни Blizzard пока не объявляли о намерении блокировать свои программы на компьютерах, не прошедших проверку.

Нововведение может создать дополнительные трудности для геймеров и энтузиастов, которые отключают отдельные механизмы защиты ради повышения производительности или совместимости оборудования. Например, отключение Memory Integrity может улучшить быстродействие в некоторых сценариях, а Secure Boot нередко деактивируют при настройке компьютеров с несколькими операционными системами, включая Linux. Теперь такие изменения могут привести к тому, что отдельные приложения вообще откажутся работать.

Для управления новыми параметрами Microsoft добавит в настройки Windows 11 отдельную страницу Baseline Protection. Страница покажет, какие механизмы защиты включены, а какие требуют внимания, и позволит активировать доступные функции одной кнопкой с последующей перезагрузкой.

Для включения Secure Boot потребуется перейти в настройки UEFI, а Windows предоставит пошаговые инструкции и QR-код для их просмотра на другом устройстве. Сейчас функция доступна участникам программы Windows Insider, а её полноценное распространение запланировано на 2027 год.