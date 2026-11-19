Компания Microsoft объявила об укреплении сотрудничества с Intel в рамках нового долгосрочного соглашения. Microsoft стала первой компанией, официально подтвердившей использование передовой технологии корпусирования EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) от подразделения Intel Foundry для своих специализированных полупроводниковых решений, применяемых в платформе Azure.

В частности, Microsoft задействует технологию EMIB-T, которая включает сквозные кремниевые межсоединения (TSV) для обеспечения вертикальной подачи питания на несколько расположенных друг над другом кристаллов. Это позволяет реализовать концепцию вертикального энергоснабжения для 3D-модулей на уровне корпуса.

В портфель собственных разработок Microsoft входят специализированные ускорители, например, Maia 200, предназначенные для задач инференса (вывода) в сфере искусственного интеллекта (включая сложные процессы логического вывода), а также процессоры Cobalt 200, оптимизированные для работы интеллектуальных агентов. Следующие поколения этих решений будут производиться с применением технологий корпусирования Intel Foundry, включая EMIB и её разновидность — EMIB-T.

Соглашение также гарантирует многолетние объёмы поставок серверных процессоров Intel Xeon, включая будущие модели Xeon 7 (Diamond Rapids), для инфраструктуры Azure. Компании будут сотрудничать в области интеграции процессоров Intel Xeon с интерфейсом Compute Express Link (CXL), что позволит повысить эффективность использования памяти и улучшить управление системой в масштабах дата-центров. По оценкам Microsoft, использование памяти CXL и режима Intel Flat Memory Mode в процессорах Xeon 6 позволило до 2,3 раза повысить производительность и гибкость работы с памятью в виртуальных машинах Azure серии M v4 при выполнении ресурсоёмких задач.

Кроме того, Microsoft планирует применять технологию аппаратного ускорения Intel QuickAssist (Intel QAT) и инструменты для конфиденциальных вычислений Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX). Запуск первых облачных виртуальных машин с поддержкой Intel QAT позволил до 2,5 раза ускорить создание резервных копий баз данных SQL и повысить надёжность операций. В свою очередь, технология Intel TDX обеспечивает шифрование памяти виртуальных машин и состояния регистров процессора при миграции конфиденциальных ВМ между физическими хостами.

«У Microsoft и Intel есть чёткое понимание того, в каком направлении развивается инфраструктура для искусственного интеллекта. Это создание всё более сложных систем за счёт совместной оптимизации кремниевых компонентов, технологий корпусирования, вычислительных ресурсов, памяти и программного обеспечения. Используя наши передовые технологии корпусирования, в частности EMIB, для масштабирования будущих поколений инфраструктуры Azure, Intel и Microsoft могут объединить гибкость гетерогенной интеграции с производственными мощностями, необходимыми в эпоху ИИ. Это позволит клиентам Azure получить качественно новый уровень производительности и экономической эффективности», — отметил Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), исполнительный вице-президент, директор по технологиям и операциям, а также генеральный директор подразделения Intel Foundry.

Корпоративный вице-президент по системам и архитектуре Azure в Microsoft Саурабх Диге (Saurabh Dighe) добавил, что клиентам компании необходима инфраструктура, выстроенная вокруг действительно важных для них рабочих нагрузок. По его словам, многолетнее сотрудничество с Intel объединяет передовые технологии корпусирования, специализированные вычисления, память и функции безопасности для развития облачных платформ Azure, позволяя двигать индустрию вперёд и удовлетворять растущий спрос на вычисления в сфере облаков и ИИ.