Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объявил на конференции Ignite о полноценной интеграции Word, Excel и PowerPoint в состав Copilot — системы, которую он назвал «новой операционной системой для работы». Это знаменует кардинальное изменение в подходе компании: если ранее помощники, вроде «скрепки» Clippy, выполняли вспомогательные функции в приложении, то теперь им отведена главная роль.

Согласно обновлённой концепции Microsoft, о которой было объявлено в сентябре, программные пакеты выступают в качестве вспомогательных инструментов и становятся своего рода плагинами для работы агента, который опирается на корпоративную базу знаний, аккумулирующую контекст из электронной почты, встреч, календарей, чатов и файлов. Пользователи могут создавать документы, таблицы и презентации непосредственно в интерфейсе Copilot, хотя полученные файлы останутся доступными для редактирования в соответствующих приложениях пакета Office.

В сентябре компания переименовала персонального ИИ-помощника Scout в Autopilot, которому теперь можно делегировать целые роли, а не разовые задачи. Он может работать с почтой, календарями и другими сервисами, а оплата производится через систему кредитов Copilot Credits. Для осуществления контроля Microsoft ввела уникальные ID для агентов, логирование действий и возможность запроса одобрения у человека.

Также было объявлено о запуске платформы Microsoft IQ. В ее состав входит компонент Work IQ — уровень контекстных данных, который помогает агентам лучше понимать коммуникации внутри компании, деловые связи и текущие рабочие процессы. Как сообщается, в Copilot Workspaces — среде для совместной работы — вскоре появится возможность использовать персональных агентов Autopilot. «До сих пор взаимодействие с ИИ было по большей части “одиночной игрой”. Workspaces превращает его в полноценный многопользовательский процесс, в котором люди и агенты работают над достижением общей цели, опираясь на единый контекст», — отметил Наделла.

Также платформа управления ИИ-агентами в корпоративной среде Agent 365 получила расширенные возможности, распространяя существующие системы идентификации, безопасности и администрирования на самих ИИ-агентов.

Особое внимание Microsoft уделяет доверию и прозрачности. Наделла заявил, что нельзя полагаться на то, что модели способны сами себя контролировать. Для обеспечения контроля требуется «архитектурное разделение»: необходимо отделить «источник интеллекта» от полномочий, которыми он наделяется. Как сообщила Microsoft, каждый агент Autopilot имеет уникальный идентификатор, а администраторы могут ограничивать его права доступа или полностью блокировать. Все действия агентов фиксируются в журналах для последующей проверки людьми; кроме того, система может запрашивать одобрение пользователя перед выполнением определённых операций.

Microsoft также запустила инициативу по обеспечению прозрачности в сфере ИИ (AI Transparency Initiative). В рамках этого проекта, объединившего более 40 крупных организаций, включая Adobe и MasterCard, планируется разработать открытые отраслевые стандарты управления и безопасности в области ИИ.

Кроме того, было представлено решение Agent 365 Business Analytics — своего рода ERP‑система для учёта расходов на ИИ: компании могут сопоставлять затраты на токены с бизнес‑результатами. Впрочем, в Microsoft признали, что оценка количества сэкономленных часов (времени, высвобожденного благодаря ИИ) производится с помощью модели, а не путём прямого измерения затраченного времени.