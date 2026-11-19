Прославленная серия постапокалиптических ролевых игр Fallout от издательства Bethesda Softworks и разработчиков из Bethesda Game Studios, похоже, готовится получить «кошачье» ответвление.

Портал Gematsu обратил внимание, что австралийская рейтинговая комиссия Australian Classification классифицировала (страница недоступна) неанонсированную игру, которая создаётся в партнёрстве с Bethesda Softworks и франшизой Fallout.

Проект называется A Wasteland Full of Cats и представляет собой головоломку по поиску кошек в пустоши от бразильской студии Devcats. Игра выполнена в стиле её же разработок из серии Full of Cats.

По сюжету в результате некоего происшествия проживающие на территории Убежища многочисленные кошки убегают в пустошь. Игрокам, заручившись помощью встреченных по пути персонажей, предстоит найти и вернуть их.

Согласно описанию на сайте Australian Classification, A Wasteland Full of Cats предложит 14 локаций, 33 комнаты, знакомые фанатам Fallout уровни, ненавязчивые загадки и финального босса.

Когда и на каких платформах выйдет A Wasteland Full of Cats, не уточняется. Игры серии Full of Cats создаются для ПК и консолей, а классификация указывает на относительно скорый анонс.

Ранее Bethesda Game Studios подтвердила работу над Fallout 5, переизданиями Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также над новой игрой серии в сотрудничестве с Obsidian Entertainment. Сроков выхода ни у одного из проектов нет.