Сегодня 17 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Bethesda официально анонсировала Fallout...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Bethesda официально анонсировала Fallout 5, новую Fallout от Obsidian, ремастеры Fallout 3 и New Vegas

Разработчики из Bethesda Game Studios в неожиданном обращении к игрокам рассказали о находящихся в производстве проектах, включая те, о которых до сих пор ходили лишь (упорные) слухи.

Источник изображений: Bethesda Game Studios

Источник изображений: Bethesda Game Studios

Во-первых, Bethesda Game Studios официально анонсировала Fallout 5 — новая флагманская игра серии постапокалиптических RPG пока находится на стадии предварительного производства и остаётся долгосрочной целью команды.

Во-вторых, студия подтвердила существование окружённых слухами переизданий Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Предполагается, что ремастер первой будет выполнен в формате The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и выйдет в 2027 году.

В-третьих, Obsidian Entertainment действительно трудится над новой игрой Fallout в сотрудничестве с Bethesda Game Studios. По слухам, проект возглавляет руководитель разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер (Josh Sawyer).

Основным приоритетом Bethesda Game Studios остаётся The Elder Scrolls VI — новая глава фэнтезийной ролевой саги создаётся на движке Creation Engine 3 (как и Fallout 5). Разработка идёт по плану, а игра выглядит отлично.

За время ожидания The Elder Scrolls VI продажи The Elder Scrolls V: Skyrim превысили уже 65 млн копий, тогда как Fallout 4 спустя 10 лет после релиза преодолела отметку 35 млн реализованных единиц.

«Мы безмерно рады тому, что ждёт впереди, и хотели сегодня поделиться всем, чем могли. Бесконечно благодарны за всё, что вы дали нам и этим мирам. С нетерпением ждём возможности продолжить их вместе», — заключила Bethesda.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Bethesda назвала Starfield «важной частью» своего будущего и намекнула на новое сюжетное дополнение в 2027 году
Авторитетный журналист подтвердил существование Fallout 3 Remastered — игру разрабатывает не Bethesda, а по сети уже «гуляет» геймплей
Obsidian отменила Avowed 2 ради новой Fallout под руководством режиссёра Fallout: New Vegas
Не только Fallout и The Elder Scrolls: авторитетный инсайдер прояснил новые приоритеты Xbox для Bethesda
«Самое главное, что игры классные»: режиссёр Doom: The Dark Ages опроверг, что Xbox «выпотрошила» id Software
Амбициозная стратегия Game of Thrones: War for Westeros по мотивам «Игры престолов» не выйдет в 2026 году
Теги: fallout 5, fallout 3, fallout: new vegas, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
fallout 5, fallout 3, fallout: new vegas, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Телевизоры LG уличили в слежке за пользователями, а мониторы — в самовольной установке ненужного ПО
В Китае прошёл первый международный турнир по боям человекоподобных роботов — одному оторвали голову
Япония разморозила строительство маглева Токио — Нагоя после десятилетней паузы
Google не успевает за конкурентами: релиз Gemini 3.5 Pro задерживается на месяцы
Electronic Arts призвала разработчиков задуматься о внедрении рекламы в игры, потому что это «огромная возможность»
Bethesda назвала Starfield «важной частью» своего будущего и намекнула на новое сюжетное дополнение в 2027 году 18 мин.
Bethesda официально анонсировала Fallout 5, новую Fallout от Obsidian, ремастеры Fallout 3 и New Vegas 2 ч.
Открытые китайские ИИ-модели сократили отставание от передовых американских всего до четырёх месяцев 2 ч.
«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и оптимизировал построение маршрутов для экономии топлива 2 ч.
«Самое главное, что игры классные»: режиссёр Doom: The Dark Ages опроверг, что Xbox «выпотрошила» id Software 3 ч.
Амбициозная стратегия Game of Thrones: War for Westeros по мотивам «Игры престолов» не выйдет в 2026 году 3 ч.
Google запретит Gemini обращаться к приложениям без разблокировки экрана на Android 3 ч.
Компания FirstVDS запустила комплексный сервис мониторинга сайтов 6 ч.
Кооперативное приключение в мире скандинавского фольклора Hela: of Mice & Magic приглянулось миллиону игроков — новый трейлер и сроки выхода 8 ч.
«Антиплагиат» нашёл следы ИИ в каждой третьей студенческой работе 8 ч.
Steam Machine с Windows оказалась немного быстрее, чем со SteamOS 2 ч.
Современной памяти не хватает: новые ПК всё чаще получают старые процессоры Intel и AMD 2 ч.
Разработана одежда, которая сама надевается на человека 2 ч.
Гонка за статус самой дорогой компании мира обострилась: Apple догоняет Nvidia и приближается к $5 трлн 2 ч.
Apple расширяет дело против OpenAI: компания заподозрила десятки бывших сотрудников 2 ч.
Китайского блогера приговорили к 20 месяцам заключения за фейки о безопасности электромобилей Xiaomi 2 ч.
Дания готовит план экстренного ограничения развития ЦОД — американским бигтехам больше не рады 3 ч.
Samsung пообещала починить краснейющие дисплеи Galaxy S26 Ultra — сдавать смартфон в сервис не придётся 4 ч.
Учёные впервые синхронизировали 105 тысяч наноосцилляторов — это шаг к сверхбыстрой альтернативе кремниевым транзисторам 4 ч.
iPad mini и iPad Air следующего поколения получат OLED-дисплеи и подорожают 4 ч.