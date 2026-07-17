Bethesda официально анонсировала Fallout 5, новую Fallout от Obsidian, ремастеры Fallout 3 и New Vegas

Разработчики из Bethesda Game Studios в неожиданном обращении к игрокам рассказали о находящихся в производстве проектах, включая те, о которых до сих пор ходили лишь (упорные) слухи.

Во-первых, Bethesda Game Studios официально анонсировала Fallout 5 — новая флагманская игра серии постапокалиптических RPG пока находится на стадии предварительного производства и остаётся долгосрочной целью команды.

Во-вторых, студия подтвердила существование окружённых слухами переизданий Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Предполагается, что ремастер первой будет выполнен в формате The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и выйдет в 2027 году.

В-третьих, Obsidian Entertainment действительно трудится над новой игрой Fallout в сотрудничестве с Bethesda Game Studios. По слухам, проект возглавляет руководитель разработки Fallout: New Vegas Джош Сойер (Josh Sawyer).

Основным приоритетом Bethesda Game Studios остаётся The Elder Scrolls VI — новая глава фэнтезийной ролевой саги создаётся на движке Creation Engine 3 (как и Fallout 5). Разработка идёт по плану, а игра выглядит отлично.

За время ожидания The Elder Scrolls VI продажи The Elder Scrolls V: Skyrim превысили уже 65 млн копий, тогда как Fallout 4 спустя 10 лет после релиза преодолела отметку 35 млн реализованных единиц.

«Мы безмерно рады тому, что ждёт впереди, и хотели сегодня поделиться всем, чем могли. Бесконечно благодарны за всё, что вы дали нам и этим мирам. С нетерпением ждём возможности продолжить их вместе», — заключила Bethesda.