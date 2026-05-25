Инсайдер раскрыл, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 3 Remastered

Горячо ожидаемая фэнтезийная ролевая игра The Elder Scrolls VI и окружённые слухами переиздания постапокалиптических RPG из серии Fallout, похоже, придётся ждать дольше, чем можно было предположить.

Как сообщил исполнительный редактор портала Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в недавнем выпуске подкаста Xbox Two: «Ремастеры Fallout, вероятно, немного дальше, чем думают люди, а до [релиза] TES VI всё ещё далеко».

По данным Кордена, как минимум одно из переизданий Fallout (предполагается, что Bethesda готовит обновления Fallout 3 и New Vegas) выйдет в 2027 году, а The Elder Scrolls VI придётся ждать ещё «год−два».

Ранее сообщалось, что ремастер Fallout 3 будет выполнен в формате The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, то есть на гибридном движке: старый отвечает за геймплей и логику, а новый — за переделанную с нуля графику.

По всей видимости, Fallout 3 Remastered станет первым из двух переизданий Fallout. Существование обновлённой версии в начале марта случайно подтвердил производитель игрушек и фигурок McFarlane Toys.

Что касается The Elder Scrolls VI, то горячо ожидаемую RPG анонсировали уже почти восемь лет назад на выставке E3 2018. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки.

Творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) объяснил, почему студия не спешит выпускать The Elder Scrolls VI. Во всём виноваты фанаты, которые продолжают покупать новые переиздания Skyrim и Fallout 4.