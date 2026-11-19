В коллективном иске акционеров Supermicro появились новые обвинения, связанные с незаконными поставками серверов с ускорителями Nvidia в Китай. Бывшие сотрудники компании утверждают, что экс-директор по развитию бизнеса Сенли Чен (Cenly Chen), супруга бывшего исполнительного вице-президента Nvidia Джея Пури (Jay Puri), могла знать о контрабандной схеме.

В уточненном иске акционеров Supermicro появились показания бывших сотрудников о роли Чен в распределении ускорителей Nvidia. По их утверждениям, она отвечала за закупку графических процессоров и определяла, сколько оборудования получит каждый заказчик. Чен также регулярно согласовывала распределение дефицитных чипов с руководством Supermicro.

Один из бывших сотрудников заявил, что уход Чен из компании весной 2026 года был связан с перепиской, в которой она просила Nvidia разблокировать поставки ускорителей с серийными номерами, фигурировавшими в незаконных поставках оборудования в Китай. Другой свидетель утверждает, что Чен не могла не знать о контрабандной схеме. Эти заявления пока не получили судебного подтверждения.

Дополнительное внимание к делу привлекло замужество Чен. Ее супруг Джей Пури ранее занимал должность исполнительного вице-президента Nvidia по глобальным продажам и курировал работу с крупными заказчиками, включая производителей серверного оборудования. По данным источников, Пури контролировал распределение ускорителей между партнерами Nvidia, тогда как Чен, согласно иску, определяла их дальнейшее распределение среди клиентов Supermicro.

Пури оставил руководящую должность в Nvidia летом 2026 года, однако сохранил статус советника компании. Его многолетняя работа с производителями серверов и семейная связь с бывшим руководителем Supermicro вызвали дополнительные вопросы о том, каким образом распределялись ускорители, подпадающие под американские экспортные ограничения.

Supermicro отвергла утверждения о роли Чен в распределении ускорителей. Представитель компании заявил, что она не руководила взаимодействием с Nvidia и не принимала решений о поставках графических процессоров заказчикам. В компании также подчеркнули, что Чен уволилась добровольно. Сейчас она возглавляет облачную компанию ChronoScale, которая является партнером Nvidia. Уголовные обвинения Чен и Пури не предъявлены.

В марте 2026 года акционеры Supermicro подали коллективный иск, обвинив руководство в сокрытии зависимости бизнеса от незаконных поставок серверного оборудования в Китай. Американские власти ранее предъявили обвинения трем лицам, связанным с предполагаемой контрабандной схемой на сумму около $2,5 млрд.

В августе Supermicro уволила нескольких сотрудников после внутреннего расследования. Компания заявила, что не обнаружила доказательств причастности действующего высшего руководства к незаконным поставкам. Утверждения о возможной осведомленности Чен, изложенные в гражданском иске, остаются предметом судебного разбирательства.