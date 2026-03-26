Акционеры подали в суд на Supermicro из-за скандала с контрабандой ИИ-чипов в Китай

Скандальное уголовное дело о контрабанде серверного оборудования в Китай, в эпицентре которого оказалась Supermicro, не только обрушило котировки её акций и вынудило затеять реструктуризацию, но и подтолкнуло пострадавших акционеров обратиться в суд с иском. В нём руководство Supermicro обвиняется в сокрытии информации о зависимости бизнеса от продаж санкционных серверов в Китай.

В суде Сан-Франциско был подан групповой иск от лица акционеров Supermicro, в котором руководство компании обвиняется в предоставлении ложной информации о перспективах бизнеса и искусственном завышении курса акций, с учётом своей осведомлённости по поводу зависимости существенной части выручки от нелегальных поставок серверного оборудования в Китай. Кроме того, руководство Supermicro обвиняется в сокрытии информации о наличии существенных рисков и уязвимостей, связанных с нарушением правил экспортного контроля США.

Потеряв около $6,1 млрд капитализации, Supermicro была вынуждена отправить в отставку сооснователя компании И Шянь Лио (Yih-Shyan Liaw) и исключить его из состава совета директоров. Ответчиками по групповому иску акционеров выступают генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang) и финансовый директор Дэвид Вэйганд (David Weigand). По данным следствия, при участии торгового представителя Supermicro на Тайване были организованы закупки серверного оборудования на подставную компанию в Юго-Восточной Азии, которая в дальнейшем переправляла их в Китай, в общей сложности было поставлено санкционного оборудования на сумму $2,5 млрд за период с 2024 по 2025 годы.

Supermicro подчеркнула, что считает вменяемые нарушения противоречащими внутренней политике компании, а потому сотрудничает с властями США и следствием. Непосредственно Supermicro не является подозреваемой, как юридическое лицо, а по групповому иску акционеров не предъявлено никаких обвинений в адрес компании Nvidia. Сумма ущерба, на компенсацию которого претендуют акционеры Supermicro, не уточняется, иск покрывает период с 30 апреля 2024 года по 19 марта 2026 года. Утверждается, что в этот период руководство Supermicro могло знать об организации контрабанды серверов в Китай своими сотрудниками и основателем, но не предпринимало действий по предотвращению реализации этой преступной схемы.

Министерство юстиции США одновременно сообщило об аресте трёх других лиц, подозреваемых в неудачной попытке организации контрабанды серверов Supermicro в Китай. Один из них является жителем Гонконга, а двое других имеют американское гражданство. Они подозреваются в попытках организации незаконных поставок серверного оборудования Supermicro в Китай через промежуточную компанию в Таиланде. По данным следствия, первый из подозреваемых начал обсуждать будущую схему контрабанды с двумя другими в мае 2023 года. Предполагается, что эта троица пыталась отправить в Китай сотни ускорителей A100, H100 и H200 в составе оборудования Supermicro. Закупать его планировалось через калифорнийскую компанию. Стоимость партии оборудования могла достичь $62 млн.

Подозреваемые по делу были задержаны благодаря показаниям свидетеля. Следователи арестовали одного из граждан США, которые фигурируют в этом деле, в январе 2024 года, после чего получили доступ к его переписке с другими участниками схемы. Представители Nvidia и Supermicro сочли готовящийся заказ подозрительным и отменили его в начале 2024 года. Вторая попытка закупить серверы для контрабанды в Китай в апреле 2024 года также не увенчалась успехом.