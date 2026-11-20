За день до триумфального выхода компании Anthropic на биржу ценных бумаг группа нобелевских лауреатов и ряд глав техногигантов опубликовали открытую петицию, обвиняющую Anthropic в отказе от ранее заявленных принципов безопасности в развитии искусственного интеллекта. По замыслу активистов, это должно было сорвать дебют компании, но рынок ценных бумаг остался глух к призыву — акции Anthropic раскупили как горячие пирожки зимой.

Заявление под названием «MisAnthropic», что можно перевести на русский язык как человеконенавистнический, было опубликовано 18 ноября 2026 года Центром безопасности ИИ (Center for AI Safety, CAIS), что произошло накануне выхода разработчика Claude на биржу Nasdaq. Среди подписантов обращения названы экономист Оливер Харт (Oliver Hart), физик Шелдон Глэшоу (Sheldon Glashow), специалист по искусственному интеллекту Джуда Перл (Judea Pearl), сооснователь Hugging Face Томас Вольф (Thomas Wolf) и сооснователь xAI Игорь Бабушкин. Авторы обращения обвиняют Anthropic в том, что компания использует репутацию приверженца безопасности ИИ для привлечения инвесторов и сотрудников, одновременно отступая от ранее заявленных ею же обязательств.

Один из главных пунктов критики — работа Anthropic над рекурсивным самоусовершенствованием ИИ. Речь идёт о создании систем, способных участвовать в разработке и обучении своих более совершенных преемников. Критики указывают на противоречие между прежними предупреждениями Anthropic о рисках подобного процесса и использованием самой компанией ИИ для ускорения разработки новых моделей. В регистрационных материалах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Anthropic описывает цикл, в котором каждая новая версия Claude помогает создавать следующую. По приведённым данным, уже в сентябре 2026 года на Claude приходилось более 90 % вклада в написание программного кода по требованию компании.

Другая претензия касается пересмотра политики так называемого ответственного масштабирования (Responsible Scaling Policy, RSP). В феврале 2026 года Anthropic изменила этот документ, отказавшись от прежнего безусловного обязательства самостоятельно приостанавливать разработку моделей, если компания не сможет обеспечить достаточные меры защиты. Иными словами, если средства контроля не успевают за развитием ИИ.

Подписанты также обвиняют Anthropic в лоббировании законодательных инициатив в Калифорнии и Нью-Йорке, направленных на регулирование ИИ. По их версии, компания добивается смягчения ограничений, которые могли бы затронуть её собственную деятельность. В опубликованном заявлении CAIS Anthropic призвали отказаться от использования репутации компании, ориентированной на безопасность, для оправдания концентрации сил и средств по развитию ИИ фактически в одних руках или руках нескольких компаний.

По словам подписантов, Anthropic спекулирует своей репутацией «безопасность превыше всего», чтобы привлечь на свою сторону инвесторов, сотрудников и широкую общественность, в то же время незаметно отступая от ранее данных обязательств. Авторы обращения открыто называют Anthropic «небезопасной компанией с искусственным интеллектом».

Интересно отметить, что свои подписи под этим призывом поставили как противники искусственного интеллекта, требующие вообще остановить его развитие, так и борцы за его дальнейшее совершенствование. Биржевой дебют Anthropic объединил непримиримые ранее стороны. Первые в принципе не доверяют ИИ, а вторые опасаются концентрации ИИ в одних руках.

Увы, обращение не помогло снизить финансовый интерес рынка ценных бумаг к акциям Anthropic. По данным SEC, 18 ноября компания установила цену размещения акций на уровне $83 за штуку, предложив инвесторам 980 млн акций. Объём IPO составил около $81,34 млрд, а оценочная капитализация компании при размещении достигла примерно $1,5 трлн.

Дополнительно Anthropic привлекла $26 млрд посредством частного размещения акций. Среди инвесторов названы AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. Торги на Nasdaq под тикером ANT начались 19 ноября. В первый день акции открылись по $111,50, что на 34 % выше цены размещения, а рыночная оценка компании на некоторое время достигла примерно $2 трлн и продолжает расти, устанавливая все возможные рекорды.