Meta✴ планирует установить на Muse Charm цену в $300 — речь идёт о компактном устройстве с экраном, которое предназначается для общения с агентом искусственного интеллекта Muse. Гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) представил гаджет в этом году и сообщил, что компания рассчитывает выпустить его «к декабрьским праздникам», но стоимость тогда не уточнил.

В ходе анонса Muse Charm Цукерберг заявил, что компания вместила в устройство все возможности Muse, в том числе голосовой интерфейс и аватары в реальном времени. Гаджет оборудован сканером отпечатков пальцев: достаточно коснуться его, чтобы начать разговор с ИИ-агентом — разблокировать смартфон и открывать приложение не требуется. В комплект поставки входит 12-месячный тарифный план с подключением к сетям 5G оператора Verizon.

«Нас очень радует интерес к нашим ИИ-устройствам, и вскоре мы сообщим новые подробности», — прокомментировали в Meta✴ неофициальную информацию об устройстве. Meta✴, как сообщается, также ведёт разработку умных часов, но их выпуск компания перенесла на 2027 год, потому что сейчас у неё в приоритете дебют Muse Charm. Ранее Meta✴ выложила в открытый доступ программные средства, с которым энтузиасты могут собирать собственные гаджеты для работы с ИИ-агентом Muse.