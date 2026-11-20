Стало известно, что Apple работает над созданием собственного ИИ-агента, который сможет выполнять действия от имени пользователя, в том числе взаимодействовать с приложениями, посещать веб-сайты, генерировать программный код и др. На это указывает недавно открытая производителем iPhone вакансия, в описании которой сказано, что компании требуется руководитель команды, занимающейся созданием ИИ-агента, который умеет пользоваться компьютером.

«Представьте себе ИИ-агента, который использует компьютер так, как это делает опытный человек. Он просматривает веб-страницы, работает в разных приложениях, выполняет команды, пишет и проверят программный код, обращается к сервисам, выбирая подходящий инструмент для каждого шага. Всё это он делает конфиденциально и на том уровне качества, который пользователи ждут от Apple», — говорится в описании вакансии.

Там также сказано, что ИИ-агент должен уметь свободно переключаться между инструментами и выполнять многошаговые задачи в приложениях, браузерах, командной строке, при генерации кода и через API. Официальные представители Apple пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

ИИ-агенты, способные самостоятельно выполнять какие-то действия на компьютере, за последний год вошли в число наиболее востребованных продуктов в технологической индустрии. Крупные игроки в сфере ИИ, такие как OpenAI, Anthropic и Meta✴, уже выпустили своих агентов на рынок. Вполне логично, что Apple также стремится следовать этому тренду.

В сообщении также сказано, что параллельно с разработкой собственного агента Apple существенно усложняет возможности получения полного контроля над устройством пользователя для сторонних агентов. По данным источника, в iOS 27.3 появятся предупреждения, с помощью которых Apple рассчитывает отговорить пользователей от предоставления полного доступа к устройствам для сторонних агентов.

Ранее Apple направила разработчикам уведомления, заявив о намерении ввести дополнительные механизмы контроля, чтобы пользователи, которые действительно хотят предоставить агентам полный доступ к устройству, делали это явно выраженно. Отмечается, что хоть Apple и планирует запустить своего агента к концу следующего года, на данный момент разработка продукта находится на ранней стадии.