Samsung объявила о назначении нового главы подразделения по производству чипов памяти. Кадровые перестановки происходят в момент резкого роста спроса на чипы для систем искусственного интеллекта, благодаря чему корейский технологический гигант достиг рекордной прибыли.

На должность президента и руководителя подразделения памяти назначен Хван Сан Джун (Hwang Sang-joon) — ранее он отвечал за разработку чипов памяти, в том числе DRAM и скоростной HBM. Господин Хван «поможет укрепить конкурентоспособность продукции в сфере памяти в эпоху ИИ», говорится в заявлении Samsung. Компания также сообщила о повышении ряда вице-президентов, которые внесли в достижение рекордных показателей и полупроводниковом сегменте и повышение технологической конкурентоспособности. Перестановки производятся в рамках процесса «смены поколений в руководстве».

По итогам III квартала прибыль Samsung от производства чипов выросла в 15 раз. Ажиотажный спрос на строительство центров обработки данных для приложений и сервисов ИИ привёл к дефициту соответствующих чипов и росту цен на них. Гендиректор и зампред правления Чун Ён Хён (Jun Young-hyun) продолжит курировать общее подразделение Device Solutions, в состав которого входят направления памяти и логических чипов. Он сосредоточится на развитии перспективных направлений, в том числе контрактного полупроводникового производства.

На должность главы подразделения System LSI, занимающегося проектированием логических чипов для технологических компаний, назначен Чо Сан Ён (Cho Sang-yeun), ранее возглавлявший американское подразделение по производству полупроводников. Президент Чхве Вон Джун (Choi Won-joon) назначен главой подразделения мобильных устройств. Ранее он занимал должность операционного директора и руководил запуском смартфонов серий Galaxy S26 и Galaxy Z Fold8. У направления мобильных устройств сейчас затруднения, возникшие из-за роста цен на чипы памяти и конкуренции со стороны китайских компаний.

Второй гендиректор и президент компании Тэ Мун Ро (TM Roh) останется во главе подразделения Device Experience, отвечающего за мобильные устройства, телевизоры и бытовую технику — он займётся «подготовкой новых направлений роста, включая робототехнику».