19 ноября акции китайских разработчиков микросхем резко подешевели на фоне опасений, что американские экспортные ограничения затруднят им доступ к передовым производственным мощностям зарубежных контрактных производителей. Слух возник после начала внутренних проверок Samsung клиентской базы.

В ходе торгов в Шанхае акции Hygon Information Technology проседали до 17 %, Moore Threads Technology — 11 %, Cambricon Technologies — 7,7%. Одновременно бумаги китайских контрактных производителей микросхем Hua Hong Grace Semiconductor и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) в Гонконге выросли соответственно на 14 % и 7,1 %. Таким образом, инвесторы начали учитывать возможность перераспределения заказов в пользу местных фабрик, хотя их способность заменить зарубежные производства остаётся под большим вопросом.

Поводом для распродажи стали новые правила Министерства торговли США, вступившие в силу 19 ноября. Документ, опубликованный Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), расширяет контроль над производством и поставками передовых микросхем с использованием американских технологий. Теперь зарубежные фабрики и предприятия по упаковке и тестированию микросхем (OSAT) должны проводить более тщательную проверку заказчиков, включая выяснение конечных владельцев, структуры собственности и возможного контроля со стороны китайских организаций.

Важное изменение касается так называемой презумпции классификации: если клиент не авторизован, то он автоматически подпадает под экспортные ограничения. Чтобы продолжить с ним работать, производителю потребуется представить предусмотренные регулятором доказательства.

Новые требования уже затрагивают крупнейших контрактных производителей. По данным Reuters, компания TSMC приостановила выполнение некоторых заказов китайских разработчиков по технологическим нормам 16 нм и меньше, если заказчики не имеют американских экспортных лицензий.

Для остальных заказов, подпадающих под ограничения, в качестве возможной альтернативы остаются более старые техпроцессы 28 и 40 нм, причём при условии отсутствия их сопряжения с памятью HBM и необходимости применения передовых технологий упаковки. Это существенно ограничивает возможности выпуска современных ускорителей искусственного интеллекта: большинство передовых ИИ-процессоров производится по нормам 7 нм и меньше, а сочетание логики с HBM и передовой упаковкой позволяет существенно увеличить производительность таких систем.

Но сильнее всего инвесторов взволновало известие о возможном ужесточении проверок клиентов подразделением Samsung Electronics, занимающимся контрактным производством микросхем. Агентство Bloomberg сообщило о распространении таких слухов на рынке, однако представитель Samsung отказался от комментариев. Financial Times также сообщила о приостановке отдельных поставок китайским заказчикам со стороны Samsung и TSMC. На этом фоне инвесторы сомневаются, что китайские производители смогут быстро заместить зарубежные мощности собственными предприятиями.

Дополнительным фактором давления остаётся завышенная оценка акций китайских разработчиков: по данным Bloomberg, стоимость ценных бумаг Cambricon, Hygon и Moore Threads завышена более в 45 раз. Некоторые аналитики считают, что это не реакция на новости о Samsung, а начало возможной переоценки данного сектора экономики.