NASA сообщило о возникновении несвязанных друг с другом технических проблем сразу на двух аппаратах, работающих у Марса: марсоходе Perseverance и орбитальном аппарате Mars Odyssey. Из-за неисправностей временно приостановлены научные работы обеих миссий. Шансы спасти аппараты довольно велики.

Новости неприятные, но происшествия не фатальные: Perseverance остаётся работоспособным и поддерживает связь с Землёй, а Odyssey уже вышел из безопасного режима. Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) расследуют причины неисправностей и проверяют возможности восстановления штатной работы аппаратов.

Проблемы Perseverance связаны с обеими радиостанциями УВЧ-связи (UHF) — основной и резервной, предназначенными для передачи больших объёмов данных на марсианские орбитальные аппараты, которые затем ретранслируют информацию на Землю. 30 октября 2026 года основная радиостанция при включении не передала компьютеру марсохода контрольные сигналы — так называемые «биения сердца» (heartbeat), или электронные импульсы, подтверждающие работоспособность радиостанции.

После 25 пропущенных сигналов, соответствующих примерно 100 с отсутствия связи с радиоблоком, штатная система защиты отключила неисправный передатчик, переключилась на резервный и перевела аппарат в безопасный режим. Последующая диагностика выявила ещё одну проблему: резервная радиосистема передавала сигнал приблизительно с половиной ожидаемой мощности. Поэтому инженеры временно отказались от использования обоих УВЧ-передатчиков.

Сейчас Perseverance поддерживает связь непосредственно с Землёй через высоконаправленную антенну в X-диапазоне, используя сеть дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN). Однако пропускная способность этого канала значительно ниже, поэтому научные операции и получение новых изображений приостановлены, чтобы освободить канал для передачи телеметрии.

У орбитального аппарата Mars Odyssey обнаружена неисправность одного из четырёх маховиков — реакционных колёс, используемых для управления ориентацией. С 4 по 6 ноября аппарат находился в безопасном режиме, после чего инженеры установили, что одно из колёс перестало вращаться. Ещё один такой механизм вышел из строя в 2013 году, поэтому у Odyssey осталось только два исправных маховика, тогда как для штатного управления ориентацией требуется не менее трёх.

В подобных условиях аппарат вынужден полагаться исключительно на гидразиновые двигатели малой тяги, расходующие топливо при коррекции положения. По предварительной оценке специалистов, после 25 лет работы на марсианской орбите запаса гидразина может хватить лишь на один-два месяца управления ориентацией без помощи маховиков. Между тем система ориентации необходима прежде всего для удержания солнечных панелей станции в нужном положении, без чего бортовая система «Одиссея» навсегда лишится питания.

В процессе попыток восстановить вращение отказавшего маховика неисправное колесо один раз всё же отреагировало на команду и начало двигаться. Теперь инженеры проводят дополнительные тесты, чтобы установить, возможно ли вернуть его в эксплуатацию.

NASA рассчитывает восстановить научную деятельность Perseverance до конца ноября, а для Mars Odyssey ориентиром служит последняя неделя ноября. Причины отказов обоих аппаратов пока не установлены: NASA не сообщало ни о подтверждённом механическом повреждении радиосистем марсохода, ни о конкретной причине остановки маховика орбитального аппарата. Mars Odyssey был запущен в апреле 2001 года и вышел на орбиту Марса в октябре того же года. Первоначально миссия рассчитывалась приблизительно на два с половиной года, однако аппарат продолжает работать и остаётся важнейшим элементом марсианской ретрансляционной сети.