Амбициозный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games пока вышел только на консолях, но что делать, если нужной приставки под рукой нет? Ответ на этот вопрос предложил облачный сервис VK Play Cloud.

Администрация VK Play Cloud представила консольный тариф, который пока работает в тестовом режиме. В отличие от других планов, новый предполагает бронирование конкретного устройства на конкретную дату и время.

Одна консоль (PS5, Xbox Series X и S на выбор) в тот или иной момент доступна только одному игроку. Стоимость каждого часа зависит от времени суток: 149−219 рублей ночью / утром, 239−299 рублей днём и 309−359 рублей вечером.

Основная и пока что единственная консольная игра в каталоге VK Play Cloud — GTA VI (в будущем обещают и другие). Доступ к нашумевшему боевику входит в стоимость тарифа, и никакая дополнительная авторизация от пользователя не требуется.

Как предупреждает VK Play, перенос прогресса между сессиями в консольном тарифе не гарантирован. Сохранения фиксируются учётной записью на конкретной приставке. На следующий день пользователю может достаться уже другой аккаунт.

Поиграть в GTA VI через VK Play Cloud на Windows и MacOS можно через приложение «Игровой центр», а также через браузер (Chrome, Yandex, Edge, Opera, Safari). Докупать геймпад необязательно, так как имеется поддержка клавиатуры и мыши.

В преддверии релиза GTA VI россияне начали активно арендовать консоли (в частности, PS5). Сервис «Авито Услуги» зафиксировал увеличение спроса на 40 % в период предзаказов и на 73 % по итогам октября.