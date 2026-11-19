Подготовка к релизу Grand Theft Auto VI (GTA VI) заметно повлияла на российский рынок игровых консолей и нагрузку на сети операторов связи. В октябре спрос на аренду PlayStation 5 вырос на 73 % в годовом выражении, а в день старта предзагрузки игры трафик через соединения «МегаФона» с контент-провайдерами увеличился на 58 % относительно среднего уровня октября.

В преддверии выхода игры на «Авито Услугах» зафиксировали увеличение спроса на аренду PS5 на 40 % в период предзаказов. По итогам октября число обращений за этой услугой оказалось на 73 % выше, чем годом ранее. Аренда приставки обходится в среднем в 900 рублей за сутки.

Интерес к игровому оборудованию отразился и на продажах. По данным «Авито», в октябре продажи новых консолей выросли на 17 % год к году, а подержанных — на 23 %. Устройства на вторичном рынке в среднем стоят на 35–40 % дешевле новых. За девять месяцев 2026 года россияне приобрели на 29,4 % больше приставок Sony PlayStation, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитической компании ICMR.

При этом российский рынок консолей в целом продолжил сокращаться. За январь–октябрь было продано 1,13 млн устройств на 21 млрд рублей. В количественном выражении продажи снизились на 2,8 %, в денежном — на 1,9 % год к году. Наиболее заметный рост продаж приставок Sony пришелся на июль и август, когда выручка от их реализации увеличилась на 43,7 %.

Массовое скачивание GTA VI также увеличило нагрузку на сети операторов. Владельцы предзаказов получили доступ к файлам игры 10 ноября. В этот день объем трафика через соединения «МегаФона» с серверами контент-провайдеров вырос на 44 % относительно предыдущих суток. Уже 11 ноября показатель достиг максимума за два месяца, а за неделю с 10 по 16 ноября превысил результат предыдущей семидневки на 22 %.

Однако у других операторов существенного скачка не произошло. В сети широкополосного доступа «ВымпелКома» трафик увеличился примерно на 6 % относительно среднесуточных значений октября. В МТС сообщили лишь о незначительном росте пользовательской активности. Перегрузок сети компания не зафиксировала.

Подготовка к релизу повлияла и на расходы геймеров. По данным Т-Банка, в октябре–ноябре объем пополнений PlayStation Network удвоился относительно предыдущего месяца и вчетверо превысил среднемесячный показатель за год. Для Xbox рост составил 34 % и 2,5 раза соответственно.

«Исторически больше пользователей предпочитают PlayStation, поэтому основной всплеск спроса и предзаказов пришелся именно на эту платформу», — пояснили в Т-Банке.

На «Авито» с 1 по 17 ноября зарегистрировали почти 400 тыс. поисковых запросов, связанных с GTA VI. Это в 7,1 раза больше, чем у Resident Evil Requiem. Количество объявлений о продаже цифровой версии GTA VI за тот же период увеличилось в 2,3 раза относительно аналогичного промежутка октября, достигнув 3,1 тыс.

Гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что выход GTA VI способствует росту спроса на игровые приставки. При появлении компьютерной версии, по его мнению, аналогичный эффект может затронуть рынок игрового оборудования для ПК. Однако дату выхода GTA VI на компьютерах Rockstar Games пока не объявила.

Исполнительный директор проекта «Игропром» Юлия Тишина связывает перспективы мирового консольного рынка с успешным запуском GTA VI. Согласно приведенному ею прогнозу, в 2026 году выручка этого сегмента увеличится на 5,1 %, до $46,9 млрд. При этом эксперт допускает, что без ноябрьского релиза игры рынок мог бы завершить год снижением. Ограничение стартового выпуска версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X/S также стимулирует продажи приставок текущего поколения.

Основатель и управляющий партнер Indie GO Fund Владимир Вареник ожидает, что коммерческие результаты GTA VI могут повлиять на инвестиционную активность в игровой индустрии. Он напомнил о рекордных показателях предыдущей части серии, вышедшей в 2013 году. По его оценке, если новая игра оправдает финансовые ожидания, крупные инвесторы могут вновь проявить интерес к финансированию игровых разработок после охлаждения рынка в постпандемийный период.

Предзагрузка GTA VI уже вызвала рекордный скачок интернет-трафика за пределами России. В частности, международная сеть точек обмена трафиком DE-CIX впервые зафиксировала показатель свыше 33 Тбит/с. Сама игра вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, спустя 13 лет после релиза GTA V.