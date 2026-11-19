Как и было обещано, 19 ноября 2026 года, спустя 13 лет после своего именитого предшественника, до прилавков магазинов добрался амбициозный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

GTA VI поступила в продажу для PS5, Xbox Series X и S по цене $80 за стандартное издание и $100 за полное. Релизный трейлер игра получила более чем за месяц до самого релиза (см. видео ниже).

В российских сегментах PS Store и Xbox Store новинка не продаётся. Тем временем розничная версия (код в коробке) имеет региональные ограничения — с российским аккаунтом в боевик не сыграть. По крайней мере, на PS5.

События GTA VI разворачиваются в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.

Обещают невиданную детализацию, возможность развить (или не развивать) роман между героями, апгрейд ролевых механик из San Andreas, около 80 часов на прохождение и до 30 кадров/с на консолях.

В преддверии релиза GTA VI заслужила звание самой высокооценённой игры за всю историю. На Metacritic новинка получила 99 % — у легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time рейтинг такой же, но обзоров заметно меньше.

По данным аналитиков, по темпам предзаказов GTA VI опережает (и значительно) все главные хиты последних лет. Если верить трекеру Sensor Tower, к релизу игру купили более 17 млн человек (выручка более $1,65 млрд).