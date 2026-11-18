Релизная версия горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games впечатлила не только профильных критиков, но и технических экспертов из Digital Foundry.

В дилогии текстовых и паре видеоматериалов Джон Линнеман (John Linneman) и Оливер Маккензи (Oliver Mackenzie) рассказали, чего ждать от технического исполнения GTA VI на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S.

По словам Линнемана, GTA VI оставила позади ограничения прошлого поколения и демонстрирует выдающуюся симуляцию, в которой «огромный размах сочетается с почти одержимым вниманием к мельчайшим визуальным деталям».

На PS5, PS5 Pro и Xbox Series X игра выдаёт 1440p, подтянутое до 4K с помощью PSSR на «заряженной» консоли и TAA от Rockstar на остальных, из-за чего на них картинка более «мягкая». Владельцев Series S ждёт апскейл 720p до 1080p через AMD FSR 4.

Несмотря на ряд компромиссов (освещение, отражения, тени), GTA VI на Series S не потеряла визуальную идентичность, сохранила все технические особенности версии для Series X и демонстрирует схожее качество изображения.

Что касается производительности, то быстродействие GTA VI ограничено 30 кадрами/с, и далеко не всегда эту планку удаётся удерживать:

на PS5 Pro ситуация лучше всего — почти стабильные 30 кадров/с с проседаниями до 24 кадров/с в наиболее насыщенные моменты;

на PS5 и Xbox Series X ситуация чуть хуже, но в пределах нормы — типичные 30 кадров/с с проседаниями до 27 кадров/с во время перемещения и до 20 кадров/с в самых «тяжёлых» сценах;

на Xbox Series S ситуация хуже всего — на протяжении большей части игра не дотягивает до 30 кадров/с (24−29 кадров/с), а в особо стрессовых эпизодах производительность может упасть и до 19 кадров/с.

«Это одновременно и приемлемо, и немного разочаровывает. <...> Но в данном случае я готов это простить, учитывая столь сильный акцент на графике. <...> Вы словно ощущаете вкус будущего, так сказать», — сравнил Линнеман.

Как сообщил Маккензи, релизная версия GTA VI также подтвердила, что Rockstar наконец-то поборола проблему, тянущуюся со времён GTA IV — неравномерный ритм анимации, из-за которого движения камеры и персонажей выглядели дёргаными.

GTA VI выйдет 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S — по мнению Digital Foundry, играть лучше на PS5 Pro, а версию для Series S порекомендовать сложно. В преддверии релиза игра заслужила звание самой высокооценённой за всю историю.