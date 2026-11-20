Математик из компании Anthropic заявил, что нашёл доказательство гипотезы Римана — одной из самых известных и трудноразрешимых проблем в математике. Она была впервые сформулирована немецким математиком Бернхардом Риманом в 1859 году и предполагает, что распределение простых чисел подчиняется определённой закономерности. Эта задача входит в список «проблем тысячелетия» Математического института Клэя, за её решение предусмотрена награда в размере $1 млн.

Левент Альпёге (Levent Alpöge) из Anthropic сообщил, что нашёл решение гипотезы Римана с помощью нейросети Claude. Оно написано на языке Lean — инструменте, который математики используют для машинной проверки доказательств. Этот процесс, называемый формализацией, представляет собой последовательную проверку логических шагов. Он настолько тщателен, что если теорема проходит проверку (то есть код успешно компилируется), это считается доказательством её верности, не оставляющим разумных сомнений.

У этого метода есть свои уязвимости, поэтому и сам код, и математические выкладки должны быть детально проверены людьми.«Для начала посмотрим, компилируется ли код, — прокомментировал новость Кевин Баззард (Kevin Buzzard) из Имперского колледжа Лондона. —Возможно, потребуется время, чтобы найти экспертов, способных разъяснить суть доказательства — разумеется, при условии, что оно верно. А оно, скорее всего, верно: ведь если код в системе Lean не скомпилируется или окажется в чем-то несовершенным, Альпёге попадёт в крайне неловкое положение».

Альпёге сознательно не стал публиковать версию доказательства, предназначенную для чтения людьми, отметив, что было бы «совершенно неуместно выкладывать некий громоздкий, нечитаемый и бессмысленный набор данных». При этом он упомянул, что неопубликованная версия доказательства насчитывает более 250 000 страниц. В августе Anthropic уже сообщала о наработках, касающихся гипотезы Римана, однако тогда до полноценного доказательства было ещё далеко.

«Я полагаю, что, работая вместе с Claude, мне удалось найти доказательство гипотезы Римана, — заявил Альпёге. — Естественно ощущать, что это конец — в моем случае утрата главного путеводного ориентира, — но то, что я увидел в процессе работы, поразило меня настолько, что, как мне кажется, это начало чего-то гораздо более значимого для всей науки».

Альпёге отмечает, что его доказательство может помочь в решении обобщённой гипотезы Римана (ОГР) — утверждения, которое расширяет понятие гипотезы Римана на другие свойства простых чисел, — а также способствовать лучшему пониманию более широкого класса математических структур.

«Существует множество результатов, которые до сих пор были лишь условными — зависящими от обобщённой гипотезы Римана, — а теперь они стали полноценными теоремами! — говорит Джеймс Макки (James McKee) из Лондонского университета Royal Holloway. — Что действительно поражает — и одновременно вызывает тревогу, — так это стремительный прогресс последних месяцев в области автоматизированного доказательства значимых математических результатов. Для математика-исследователя это удивительное, но в то же время пугающее время».

Суть гипотезы Римана кроется в особой дзета-функции. Её можно представить как бесконечную сумму или как инструмент для изучения распределения простых чисел, которые делятся только на 1 и на самих себя. Риман предположил, что если взять все нетривиальные нули дзета-функции, то они будут располагаться на одной вертикальной линии в комплексной плоскости — с реальной частью, равной 1/2.

Гипотеза Римана утверждает упорядоченность хаоса. Простые числа кажутся разбросанными случайно, но Риман предположил, что в их распределении присутствует логика. Речь идёт о самой природе чисел — это фундаментальный вопрос, подобный вопросу о строении вселенной в физике.

Гипотеза Римана лежит в основе многих вычислений. Вся современная криптография зависит от понимания поведения простых чисел. Почти все современные цифровые замки (банковские карты, пароли, защищённые чаты) используют операции с большими простыми числами. Многие вычислительные методы и алгоритмы зависят от скорости и точности их нахождения. Также выдвинуты гипотезы о возможной связи статистических свойств нетривиальных нулей дзета-функции Римана (а значит — и простых чисел) с явлениями квантовой физики, в частности — с квантовым хаосом.

Ранее численными методами было подтверждено, что более десяти триллионов первых нетривиальных нулей дзета-функции Римана удовлетворяют этой гипотезе, что является хорошим аргументом в пользу истинности этой гипотезы, но не гарантирует её. Даже одного отклонения будет достаточно, чтобы вся гипотеза рухнула.

Альпёге уже участвовал в ряде недавних открытий, связанных с ИИ. В июле он объявил, что якобиева гипотеза, над доказательством которой учёные бились десятилетиями, на самом деле ложна, приведя в качестве опровержения контрпример длиной всего в 216 символов. Кроме того, он вместе с Тристаном Бакмастером (Tristan Buckmaster) из Нью-Йоркского университета решил три важные задачи, которые считались «ступенями» на пути к решению проблемы Навье — Стокса. Это произошло всего за несколько часов до того, как компания OpenAI представила полное решение этой проблемы.

Компания Anthropic вышла на фондовый рынок 19 ноября, и, судя по всему, Альпёге намеренно отложил объявление о своём доказательстве до этого момента. «Выбор времени крайне неудачный. Если бы мог, я бы закончил всё гораздо раньше», — отметил он. По его словам, в процессе обсуждения ситуации с главной Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) было решено «соблюсти определённые ограничения» перед публикацией.