Акции бигтехов возглавили очередную волну снижения на рынках Азии и Европы. Похоже, что рекордное размещение акций Anthropic не сумело развеять растущие опасения инвесторов относительно колоссальных инвестиций и завышенных оценок стоимости компаний в сфере искусственного интеллекта. Фьючерсные контракты указывают на падение более чем на 6 % перед открытием торгов на Уолл-стрит вслед за масштабной распродажей, которая привела к снижению рынка в четверг.

На этой неделе Anthropic провела рекордное первичное размещение акций, а в четверг, в первый день торгов, котировки компании подскочили на 17 %. Несмотря на резкий рост акций Anthropic при дебюте на бирже Nasdaq, индекс технологических компаний в целом завершил день снижением на 1,3 %. Широкий индекс S&P 500 потерял 2,0 %, демонстрируя падение шестую сессию подряд. По данным Deutsche Bank, это самая длинная серия снижений с апреля 2024 года.

Дополнительным фактором беспокойства для трейдеров стало решение Министерства торговли США закрыть лазейку, позволявшую китайским компаниям получать доступ к мощным чипам Nvidia, предназначенным для работы с ИИ. Инвесторы опасаются, что новый состав Конгресса может ввести дополнительные регуляторные ограничения. Ситуация усугубляется уходом в отставку основателя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) после скандала, связанного с его внебрачными связями.

В ходе торгов в Азии в пятницу фондовые рынки Токио, Сеула и Тайбэя — где базируются ведущие региональные компании, связанные с индустрией ИИ, — упали в диапазоне от 5 % до 6,2 %. Основные фондовые рынки Европы также снизились в ходе торгов. Акции французского разработчика видеоигр Ubisoft упали на 12 % после того, как компания отчиталась об убытках за первое полугодие, превысивших прогнозы.

За текущую неделю основные биржевые индексы показали заметное падение:

FTSE 100: снижение на 5,03 %;

CAC 40: снижение на 5,16 %;

Nikkei 225: снижение на 8,01 %;

Kospi: снижение на 8,21 %;

Hang Seng: снижение на 5,47 %;

Composite: снижение на 2,15 %;

Dow Jones: снижение на 5,76 %.

«Динамика акций в ближайшие дни и недели может стать одним из самых показательных тестов: верят ли инвесторы в то, что огромные средства, вкладываемые в ИИ, в конечном итоге принесут достойную прибыль», — отметил руководитель аналитического отдела компании AJ Bell Дэн Коутсворт (Dan Coatsworth).