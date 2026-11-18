Акции Nvidia в среду растеряли рост, зафиксированный на премаркете после отчёта о финансовых результатах за третий квартал 2027 финансового года, потянув за собой котировки других компаний. Несмотря на оптимистичный прогноз компании, сохраняется неопределённость, возникшая на прошлой неделе в связи с отставкой соучредителя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

Акции Nvidia после начала торгов сегодня упали почти на 2 % после роста на премаркете на 3 %, сообщило агентство Reuters. Если это падение продолжится, рыночная капитализация компании может сократиться более чем на $80 млрд — в дополнение к потере примерно $2 трлн за период с октябрьского пика до закрытия торгов во вторник.

Падение акций связано с неопределённостью из-за продолжающегося поиска нового гендиректора Nvidia, проведения независимого расследования, а также сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также начала проверку деятельности компании. К тому же победа демократов на промежуточных выборах вызвала опасения по поводу ужесточения регулирования строительства ЦОД и перспектив этого рынка. Как следствие, технологический индекс Nasdaq ранее в этом месяце перешёл в зону коррекции.

В среду акции компаний в сфере ИИ показали разнонаправленную динамику. Бумаги поддерживаемых Nvidia неооблаков CoreWeave и Nebius, а также производителей чипов AMD, Broadcom и Intel — наряду с акциями компаний, работающих в сфере ЦОД, систем хранения информации, фотоники и серверного оборудования — показали падение в диапазоне от 0,2 до 6 %.

Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс (Harvey Jones) исключил возможность возвращения Хуанга на пост главы компании, хотя тот выразил готовность вернуться. Поиском постоянного генерального директора занимается кадровое агентство Heidrick & Struggles.

Как полагают в аналитической компании HSBC, акции Nvidia будут испытывать проблемы с ростом, пока не будет назначен постоянный гендиректор, и новое руководство не докажет свою способность реализовать запланированные продуктовые линейки.

Впрочем, оптимистичный прогноз Nvidia — компания повысила прогноз роста выручки на 2028 финансовый год примерно до 75 % — доказывает, что отставка Хуанга не привела к задержкам в реализации дорожной карты продуктов и не ослабила спрос.

В минувшем квартале продажи решений с архитектурой Hopper для ЦОД в Китае принесли Nvidia $2,4 млрд, однако прогноз на текущий квартал поставки в Поднебесную не учитывают — компания заявила, что больше не поставляет эту продукцию в Китай, несмотря на имеющееся разрешение.