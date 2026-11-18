Nvidia больше не будет поставлять ускорители искусственного интеллекта серии Hopper, предназначенные для центров обработки данных, в Китай. И это несмотря на то, что в минувшем году компания получила от властей США разрешение на продажу одной из версий этого оборудования в КНР.

В III квартале Nvidia поставила в Китай оборудование серии Hopper на сумму $2,4 млрд, сообщила временно исполняющая обязанности гендиректора компании Колетт Кресс (Colette Kress). Однако в текущих прогнозах компании поставки ускорителей этой серии уже не учитываются, и сейчас компания больше не поставляет их в Китай. О причинах прекращения поставок госпожа Кресс не рассказала, но эта мера знаменует собой существенное изменение позиции компании, которая на протяжении многих лет добивалась права расширять сотрудничество с китайскими клиентами. Самым активным сторонником экспорта продукции в Китай был оставивший свой пост главы компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

В минувший понедельник администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) предприняла шаги по ужесточению контроля над экспортом ускорителей в ряд стран. В частности, были введены ограничения на продажу чипов в тех случаях, когда выступающий покупателем оператор ЦОД планирует предоставлять китайским компаниям удалённый доступ к передовому оборудованию для задач ИИ.

Ранее Nvidia обращалась к властям США за разрешением на продажу в Китай своих новейших ускорителей серии Blackwell. Администрация президента не удовлетворила этот запрос, но разрешила поставлять ускорители Nvidia H200 серии Hopper, которые отстают от актуальных Rubin на два поколения. Этот факт подчёркивает тесные личные отношения, которые сложились у Хуанга и Трампа.

Назначенный на минувшей неделе председателем совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones) заявил, что вопросы национальной безопасности стали приводить к изменениям на рынке, и новому главе компании придётся действовать крайне осторожно. В самой компании тем временем создали комитет по нацбезопасности.