Nvidia учредила специальный комитет совета директоров, который займется вопросами национальной безопасности и соблюдения экспортных ограничений. Решение принято после ужесточения американских правил поставок передовых ИИ-ускорителей и на фоне расследований возможного обхода действующих запретов.

Новый комитет, о создании которого сообщило агентство Bloomberg, возглавила Сюзанна Нора Джонсон (Suzanne Nora Johnson), ранее занимавшая пост вице-председателя Goldman Sachs. В его состав также вошли Стивен Нил (Stephen C. Neal) и Джон Дабири (John O. Dabiri). Заседания будут проходить не реже одного раза в квартал, в том числе без участия руководства Nvidia.

Под надзор комитета перейдут действующие подразделения Nvidia по национальной безопасности и соблюдению международных торговых правил. Они будут отчитываться перед его членами, а по оперативным вопросам — перед Колетт Кресс (Colette Kress), временно исполняющей обязанности генерального директора Nvidia. Кресс занимает пост финансового директора компании с 2013 года и возглавила ее после отставки Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

К работе комитета также привлекут независимых специалистов по законодательству, национальной безопасности и внешнеторговому регулированию. Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс (Harvey Jones), ранее возглавлявший разработчика программного обеспечения для проектирования микросхем Synopsys, заявил о намерении компании расширять сотрудничество с американскими ведомствами. Джонс входит в совет директоров Nvidia с 1993 года, а председателем стал 11 ноября 2026 года.

Накануне власти США представили новые правила экспортного контроля. Они предусматривают получение лицензий для зарубежных дата-центров, предоставляющих крупные вычислительные мощности китайским компаниям. Ограничения должны затронуть не только прямые поставки ускорителей, но и доступ к ним через облачные сервисы.

Создание комитета последовало за кадровыми перестановками в Nvidia. 12 ноября компания объявила, что ее основатель и бессменный руководитель Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора и совет директоров после 33 лет работы. Nvidia начала поиск нового руководителя и пока не уточнила, связано ли создание комитета непосредственно с уходом Хуанга или расследованиями возможного обхода экспортных ограничений.