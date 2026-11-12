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Nvidia уволила Дженсена Хуанга — он руководил компанией 33 года

Nvidia сняла Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста генерального директора, а также он покинул совет директоров компании. Временное руководство компанией перешло финансовому директору Колетт Кресс (Colette Kress). Совет директоров уже начал поиск постоянного преемника и намерен рассмотреть как внутренних, так и внешних кандидатов. Поводом для отставки стали скандалы вокруг личной жизни Хуанга и расследование угроз нацбезопасности США.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

О кадровых изменениях Nvidia объявила 12 ноября. Кресс сохранит должность исполнительного вице-президента и финансового директора, совмещая её с обязанностями временного гендира до назначения постоянного руководителя. Она работает в Nvidia с сентября 2013 года, а до этого почти 25 лет занимала финансовые должности в крупных технологических компаниях, включая Cisco и Microsoft.

Председателем совета директоров Nvidia впервые в истории компании назначен Харви Джонс (Harvey C. Jones). Он более 30 лет занимается предпринимательской деятельностью, управлением технологическими компаниями и венчурными инвестициями. Ранее Джонс был генеральным директором и исполнительным председателем совета директоров Synopsys.

В Nvidia подчеркнули, что рассчитывают на бесперебойную работу компании, выполнение обязательств перед клиентами и соблюдение графика выпуска продуктов. Джонс заявил, что совет директоров полностью доверяет Кресс и действующей управленческой команде. Сама временно назначенная глава компании пообещала продолжить реализацию стратегии Nvidia в области ускоренных вычислений и искусственного интеллекта.

Хуанг основал Nvidia в 1993 году и руководил компанией на протяжении 33 лет. Совет директоров поблагодарил его за вклад в развитие компании и всей технологической отрасли.

Nvidia также подтвердила, что представит финансовые результаты за третий квартал 2027 финансового года 17 ноября, как и планировалось ранее.

Напомним, что скандал вокруг Хуанга разгорелся ранее в этом месяце после публикаций о его отношениях с Элис Хуан (Alice Huang), бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Американские власти подозревают её в связях с китайской разведкой. Дженсен Хуанг признался в супружеской измене связи. Помимо этого, вчера пять бывших сотрудников Nvidia сообщили журналистам о возможной романтической связи главы компании с Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, скандал, видеокарты
nvidia, дженсен хуанг, скандал, видеокарты
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