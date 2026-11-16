США закручивают гайки: китайские компании больше не смогу арендовать ИИ-чипы Nvidia за рубежом без разрешения

США представили новые правила, которые должны ограничить доступ китайских компаний к передовым ИИ-ускорителям Nvidia через зарубежные дата-центры. Вашингтон намерен помешать разработчикам искусственного интеллекта обходить запреты на поставки оборудования, арендуя вычислительные мощности за пределами Китая.

До сих пор китайские компании могли использовать мощные американские ускорители, не приобретая их напрямую. Для этого достаточно было заключить договор с зарубежным облачным провайдером, располагающим необходимым оборудованием. Теперь американские власти намерены контролировать и такой способ доступа к вычислительным ресурсам.

Министерство торговли США опубликовало новые правила, согласно которым операторам зарубежных дата-центров потребуется получать американские лицензии, если они предоставляют крупные объемы вычислительных мощностей компаниям из Китая и других стран, подпадающих под экспортные ограничения. Проверять придется не только непосредственных клиентов, но и организации, которые фактически контролируют их деятельность.

Отдельные требования вводятся для поставок передовых ИИ-ускорителей в пять стран: Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индонезию и Бразилию. Американские власти считают, что расположенные там дата-центры могут использоваться для обхода действующих запретов. Поставки таких процессоров потребуют лицензий, однако для компаний с американской головной структурой предусмотрено исключение при соблюдении требований к отчетности.

Операторам дата-центров, которые уже предоставляют значительные вычислительные мощности китайским заказчикам, дадут 90 дней после вступления новых правил в силу на получение необходимых разрешений. При этом ограничения не затронут некоторые коммерческие рекомендательные системы, например сервисы подбора товаров и контента.

Новые требования дополняют ограничения, которые ранее начала вводить сама Nvidia. В начале ноября компания потребовала от своих облачных партнеров, чтобы не менее 51 % предоставляемых ими услуг приходилось на клиентов, не связанных с Китаем. Теперь регулировать доступ к американским ускорителям через зарубежные облачные сервисы намерены непосредственно власти США.

Одновременно американское Министерство торговли официально отменяет прежнюю систему экспортного контроля AI Diffusion, принятую в январе 2025 года. Она предусматривала распределение стран по категориям доступа к передовым ИИ-чипам, но так и не применялась. Новый порядок начнет действовать после публикации в Федеральном реестре США.