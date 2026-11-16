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США закручивают гайки: китайские компании больше не смогу арендовать ИИ-чипы Nvidia за рубежом без разрешения

США представили новые правила, которые должны ограничить доступ китайских компаний к передовым ИИ-ускорителям Nvidia через зарубежные дата-центры. Вашингтон намерен помешать разработчикам искусственного интеллекта обходить запреты на поставки оборудования, арендуя вычислительные мощности за пределами Китая.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

До сих пор китайские компании могли использовать мощные американские ускорители, не приобретая их напрямую. Для этого достаточно было заключить договор с зарубежным облачным провайдером, располагающим необходимым оборудованием. Теперь американские власти намерены контролировать и такой способ доступа к вычислительным ресурсам.

Министерство торговли США опубликовало новые правила, согласно которым операторам зарубежных дата-центров потребуется получать американские лицензии, если они предоставляют крупные объемы вычислительных мощностей компаниям из Китая и других стран, подпадающих под экспортные ограничения. Проверять придется не только непосредственных клиентов, но и организации, которые фактически контролируют их деятельность.

Отдельные требования вводятся для поставок передовых ИИ-ускорителей в пять стран: Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индонезию и Бразилию. Американские власти считают, что расположенные там дата-центры могут использоваться для обхода действующих запретов. Поставки таких процессоров потребуют лицензий, однако для компаний с американской головной структурой предусмотрено исключение при соблюдении требований к отчетности.

Операторам дата-центров, которые уже предоставляют значительные вычислительные мощности китайским заказчикам, дадут 90 дней после вступления новых правил в силу на получение необходимых разрешений. При этом ограничения не затронут некоторые коммерческие рекомендательные системы, например сервисы подбора товаров и контента.

Новые требования дополняют ограничения, которые ранее начала вводить сама Nvidia. В начале ноября компания потребовала от своих облачных партнеров, чтобы не менее 51 % предоставляемых ими услуг приходилось на клиентов, не связанных с Китаем. Теперь регулировать доступ к американским ускорителям через зарубежные облачные сервисы намерены непосредственно власти США.

Одновременно американское Министерство торговли официально отменяет прежнюю систему экспортного контроля AI Diffusion, принятую в январе 2025 года. Она предусматривала распределение стран по категориям доступа к передовым ИИ-чипам, но так и не применялась. Новый порядок начнет действовать после публикации в Федеральном реестре США.

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Теги: nvidia, сша, китай, чипы
nvidia, сша, китай, чипы
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