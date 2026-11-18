В ходе своего первого отчёта о финансовых результатах после ухода казавшегося бессменным руководителя Дженсена Хуанга (Jensen Huang) Nvidia постаралась донести до инвесторов чёткий посыл: на пост он не вернётся, а компания прекрасно справится и без него. Гигант полупроводниковой отрасли повысил прогноз продаж на следующий год, пообещал улучшить доступ к критически важным компонентам, развеял слухи о возможном возвращении Хуанга и увеличил программу обратного выкупа акций на $150 млрд.

В третьем квартале текущего финансового года, который для Nvidia закончился 25 октября, компания выручила $115,84 млрд что вдвое больше $57 млрд за тот же период годом ранее. Чистая прибыль составила $65,3 млрд — снова более чем вдвое больше прошлогодних $31,9 млрд. Прибыль на акцию (без учёта ряда статей) составила $2,68. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $109,3 млрд, прибыль на акцию — $2,47.

Инвесторы поначалу восприняли новость положительно: в моменте акции подскочили на 5,4 %; впоследствии на альтернативной торговой площадке Blue Ocean они снова ушли в «красную зону». «Объёмы поставок растут, наши клиенты и партнёры остаются с нами, а сотрудники полны решимости. Мы со всем справимся», — заявила временно исполняющая обязанности гендиректора Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress). Для неё это был крайне ответственный момент — после скандала с Хуангом акции компании заметно просели. Nvidia оказалась главным выгодоприобретателем бума в области искусственного интеллекта, а Хуанг был ярым популяризатором этой отрасли. Теперь компания пытается доказать, что скандал не помешает сохранить набранные темпы роста.

По итогам текущего финансового года рост выручки составит 75 %, гласит прогноз Nvidia — ранее ожидались 70 %. В IV квартале финансового года объем продаж составит $130 млрд с погрешностью 3 % в обе стороны; аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $125,3 млрд. «Работа идёт в обычном режиме. Мы поддерживаем связь с нашими клиентами, поставщиками и партнёрами. Все они на 100 % на нашей стороне», — заверила госпожа заявила.

Впервые за свою 33-летнюю историю компания работает без Хуанга во главе. На неё оказывается внешнее давление с призывом рассмотреть возможность вернуть его на руководящий пост. Накануне он заявил, что готов вернуться на должность гендиректора, если совет директоров даст на это согласие. Хуанг сослался на массовую поддержку со стороны людей, которые считают, что ему следует вернуться. Тем не менее, в компании уже начали поиск нового постоянного гендиректора; в ходе телефонной конференции председатель совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones) отверг возможность возвращения Хуанга: «Совет директоров единогласно принял его отставку и не намерен возвращать Дженсена на пост гендиректора». Для поиска нового главы компании подключили кадровое агентство Heidrick & Struggles.

Nvidia объявила о прекращении поставки в Китай своих лицензируемых продуктов для центров обработки данных на архитектуре Hopper. Правила экспортного контроля США позволяли компании продавать это оборудование предыдущего поколения, но среди законодателей стало назревать недовольство по поводу продажи этих решений в Китай. Препятствия для импорта продукции Nvidia создаёт и Пекин, который стремится стимулировать использование продукции местных производителей.

Объем обязательств Nvidia по расходам значительно вырос — отчасти из-за увеличения цен на чипы памяти. Теперь компании предстоит потратить в общей сложности $518 млрд — три месяца назад этот показатель составлял $366 млрд. Основная часть этих средств будет направлена поставщикам компонентов, причём пик выплат придётся на следующий год. В 2028 финансовом году Nvidia намерена направить в эту категорию $203 млрд. Валовая рентабельность — доля выручки, оставшаяся после вычета производственных затрат, — в текущем квартале составит около 71,5 %. Три месяца назад этот показатель был 75 %; по словам Колетт Кресс, в текущем квартале показатель достигнет минимального значения.

Клиенты и поставщики выразили Nvidia поддержку в период кризиса, отметила госпожа Кресс. На этой неделе офисы Nvidia посетили представители руководства TSMC — ведущего полупроводникового подрядчика и важнейшего поставщика Nvidia. Уход Хуанга создал заметный вакуум: на посту гендиректора он активно путешествовал по миру, продвигая технологии Nvidia и развивая экосистему ИИ. Он использовал ресурсы компании для инвестиций в различные стартапы, а также в своих клиентов и поставщиков, тем самым поддерживая отрасль, требующую значительных капиталовложений.

Хуанг пообещал выделить более $100 млрд на финансирование других компаний, участвующих в развитии ИИ-инфраструктуры. Он призвал представителей различных отраслей активнее внедрять ИИ; обратился к политикам с призывом устранить барьеры для роста, а также преуменьшил опасения по поводу связанных с ИИ угроз. Накануне компания рассказала о мерах по обеспечению доступа к необходимым компонентам — в частности, расширила обязательства перед такими поставщиками как Kinsus Interconnect Technology и Samsung Electro-Mechanics. При этом Nvidia дала понять, что впредь будет более осмотрительно подходить к инвестициям в компании из отрасли ИИ. «По мере того, как ранок взрослеет, и появляются дополнительные источники капитала, мы проводим тщательную оценку будущих инвестиций, обязательств и гарантий», — заявила Кресс.

Nvidia выступает крупнейшим поставщиком чипов и другого оборудования, на котором работают ПО и сервисы в области ИИ. Поэтому финансовые результаты компании служат важным индикатором для всего сектора, доминирующего сейчас на мировых фондовых рынках.

На направлении чипов для ЦОД, основном источнике выручки Nvidia, продажи по итогам III квартале финансового года (закончился 25 октября) выросли более чем вдвое и достигли $107,6 млрд — аналитики прогнозировали $101,9 млрд. За квартал это подразделение продемонстрировало объем продаж, который в совокупности превысил годовые показатели конкурентов — Intel и AMD.

Сегмент периферийных вычислений, куда теперь относятся и геймерские видеокарты GeForce, принёс всего $8,2 млрд, что соответствует 42-процентному росту по сравнению с третьим кварталом предыдущего года.