Дженсен Хуанг (Jensen Huang) публично заявил о своей готовности вернуться на пост генерального директора компании. В заявлении, опубликованном на его странице в соцсети X, Хуанг отметил, что согласится на возвращение, если совет директоров сочтёт, что это пойдёт на пользу акционерам, сотрудникам, самой компании и Америке.

Это заявление последовало за публикацией Financial Times, в котором сообщалось, что Хуанг обсуждал возможность своего возвращения с союзниками. В статье описывались попытки представителей технологической индустрии заручиться поддержкой и убедить совет директоров Nvidia вернуть его на пост. Теперь Хуанг сам озвучил свою позицию. Ниже приводим полный текст его послания:

«За последнюю неделю я был потрясён количеством любви и поддержки, которые выразили мне друзья, коллеги по отрасли и даже люди, с которыми я никогда не встречался. Спасибо всем, кто проявил доброту и поддержал меня и мою семью. Для меня это очень много значит.

Я приехал в Соединённые Штаты 53 года назад, и получение американского гражданства стало одним из величайших подарков и самых гордых моментов в моей жизни. Работа в Nvidia стала делом всей моей жизни. Создать вместе с коллегами компанию, которой она является сегодня, — большая привилегия и честь.

Нигде, кроме Америки, не могла бы появиться такая компания, как Nvidia. Я люблю нашу страну и люблю Nvidia.

Я не соответствовал высоким стандартам, которые предъявляются к каждому сотруднику Nvidia, и совершил серьёзные ошибки в личной жизни. Я создал проблемы для совета директоров, о чём глубоко сожалею. Я полностью признаю свои ошибки и намерен всемерно содействовать независимому расследованию, проводимому советом директоров.

После моего ухода я увидел, насколько активно сотрудники Nvidia, инвесторы, деловые партнёры и клиенты призывают меня вернуться на пост генерального директора. Многие продолжают обращаться ко мне напрямую, пока компания преодолевает сложные технологические, рыночные, конкурентные и геополитические вызовы. Nvidia — компания, которая появляется раз в поколение. Если совет директоров решит, что моё возвращение отвечает наилучшим интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, я буду считать за честь откликнуться на эти призывы и вновь возглавить Nvidia.

Ещё раз спасибо всем, кто выразил мне поддержку и добрые пожелания. Я глубоко тронут вашим отношением».

Кампания за возвращение Хуанга получила поддержку и за пределами Nvidia. Петицию с призывом вернуть его подписали более 180 200 человек. В числе поддержавших — Илон Маск (Elon Musk) и другие представители IT-индустрии. Свою поддержку Хуангу также выразил президент США Дональд Трамп. Организаторы кампании уточняют, что сведения о профессиональной принадлежности подписантов основаны на их собственных данных и не проходили независимую проверку.

Впрочем, готовность Хуанга вернуться вовсе не означает, что в Nvidia планируют его возвращение. 16 ноября агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что совет директоров не рассматривает вопрос о его восстановлении в должности. Это сообщение появилось ещё до того, как Хуанг сделал своё недавнее заявление.

12 ноября компания Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров, что положило конец его 33-летнему руководству компанией, соучредителем которой он являлся. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) была назначена исполняющей обязанности генерального директора. Она продолжает совмещать обе должности, пока совет директоров ведёт поиск постоянного преемника, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.