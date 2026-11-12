Правая рука Хуанга встала у руля Nvidia: почему Колетт Кресс называют «швейцарским ножом» компании

После внезапной отставки основателя и гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) временное руководство компанией перешло к исполнительному вице-президенту и финансовому директору Колетт Кресс (Colette Kress). Она также продолжит параллельно выполнять свои нынешние обязанности, пока совет директоров не подыщет постоянного преемника.

Колетт Кресс проработала в Nvidia тринадцать лет. Ещё до её официального назначения Дэн Айвс (Dan Ives), аналитик из Yorkville Ives & Co. назвал Кресс в беседе с CNBC единственным человеком в компании, пользующимся столь высоким авторитетом. «Она для компании не просто финансовый директор; её роль скорее ближе к позиции операционного директора», — сказал он.

Хуанг, ставший соучредителем Nvidia в 1993 году, отличался тем, что управлял компанией без чётко выраженного «второго лица»: он лично определял приоритетные проекты и напрямую обсуждал их детали с инженерами по электронной почте.

Тем не менее, по словам Айвса, Дженсен не предпринимал никаких решений без её участия». «Она для Nvidia — как швейцарский нож: участвовала во всех стратегических вопросах — будь то работа с клиентами, партнёрами или технологические аспекты», — подчеркнул он.

Дэниел Ньюман (Daniel Newman), генеральный директор Futurum Group, сообщил ресурсу CNBC, что Кресс «глубоко понимает бизнес и демонстрирует исключительную преданность компании». Сотрудники Nvidia, а также те, кто работал с Кресс в прошлом, характеризуют её как проницательного, компетентного, вдумчивого и рассудительного человека.

Кресс пришла в Nvidia в сентябре 2013 года, до этого она занимала финансовые должности в Cisco, Microsoft и Texas Instruments. В Nvidia она вместе с Хуангом отвечала на вопросы аналитиков во время конференц-звонков, посвящённых финансовым результатам, являясь одной из ключевых фигур. В мае Кресс вошла в список самых влиятельных женщин в бизнесе по версии журнала Fortune.

«Сила Nvidia всегда заключалась в её людях. Вместе с нашей управленческой командой я намерена развивать тот исключительный фундамент, который Дженсен заложил за последние 33 года, — заявила Кресс в четверг. — Мы продолжим работу, благодаря которой Nvidia стала лидером в области ускоренных вычислений и искусственного интеллекта, и будем реализовывать открывающиеся перед нами возможности. Наш главный приоритет — интересы клиентов, партнёров, разработчиков и акционеров».

Хуанг был не просто представителем и «лицом» Nvidia, но и основателем, чьё имя стало синонимом самого бренда. Он также стоял у истоков индустрии ИИ-чипов, став ключевой фигурой в многотриллионном буме, который стал драйвером экономики США. Найти ему преемника будет непросто.

Как полагает Айвс, будет приглашен человек со стороны. «Нужен кто-то с опытом работы на глобальной арене, — считает он. — Учитывая значимость компании не только для технологического сектора США, но и для всей мировой экономики».