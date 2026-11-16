Совет директоров Nvidia даже не обсуждает возвращение Хуанга, хотя его вовсю поддерживает Трамп

Совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора, несмотря на поддержку со стороны представителей технологической отрасли и президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Об этом CNBC сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации CNBC, руководство компании сейчас сосредоточено на расследовании обстоятельств, которые привели к отставке ее основателя. Nvidia привлекла юридическую фирму Wachtell Lipton для проверки действий Хуанга и выяснения того, могли ли они поставить под угрозу национальную безопасность США или коммерческие секреты производителя чипов. Обсуждений его восстановления в должности совет директоров не ведет.

Хуанг покинул пост генерального директора 12 ноября после 33 лет руководства основанной им компанией. Отставка последовала за публикациями о его личных отношениях с Элис Хуан (Alice Huang), бывшей сотрудницей одного из заказчиков Nvidia, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Сам факт передачи секретной информации или нарушения экспортных ограничений со стороны Хуанга пока не доказан.

Несмотря на скандал, бывший руководитель сохранил поддержку части сотрудников, инвесторов и известных представителей Кремниевой долины. На выходных стало известно, что Хуанг обсуждал возможность возвращения с доверенными лицами, а его сторонники пытались убедить совет директоров пересмотреть кадровое решение. Петиция с требованием восстановить основателя Nvidia собрала более 180 тыс. подписей.

В поддержку возможного возвращения Хуанга высказался и Дональд Трамп. Американский президент заявил журналистам, что не возражал бы против восстановления предпринимателя в должности. При этом основатель инвестиционной компании Altimeter Capital Брэд Герстнер (Brad Gerstner), выступавший за внимательное рассмотрение кандидатур на пост главы Nvidia, сообщил CNBC, что Хуанг не обсуждал с ним свое возвращение.

Тем временем Nvidia продолжает поиски постоянного руководителя. Обязанности генерального директора исполняет финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress), назначенная после отставки Хуанга. Еще 13 ноября представители совета директоров заявили, что компания выбирает кадровое агентство для поиска нового главы и пока официально не обращалась к потенциальным кандидатам.

Смена руководства происходит накануне публикации квартальной отчетности Nvidia, запланированной на 17 ноября. Совет директоров ранее заверил, что компания намерена выполнять обязательства перед заказчиками и придерживаться установленного графика выпуска новых продуктов.