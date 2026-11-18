Nvidia провела встречу с инвесторами в формате видеоконференции, чтобы отчитаться о финансовых результатах по итогам прошедшего квартала. В начале этой встречи новый председатель совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones) заявил, что, когда бывший гендиректор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подал в отставку, «совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не намерен возвращать Дженсена на должность гендиректора».

«Мы не будем затрагивать или принимать вопросы на сегодняшней встрече относительно обстоятельств отставки Дженсена и продолжающегося расследования», — добавил Джонс.

Ранее на этой неделе Хуанг выразил готовность вернуться на пост гендиректора Nvidia. В заявлении, которое Хуанг опубликовал в соцсети X, помимо прочего, говорилось, что он «не соответствовал высоким стандартам, которые предъявляются к каждому сотруднику Nvidia». Он также выразил сожаления по поводу допущенных ошибок и заявил о намерении продолжить сотрудничество с советом директоров в рамках расследования, которое должно дать оценку его действиям. Хуанг добавил, что был бы рад вернуться на должность гендиректора Nvidia, если поступит такое предложение, хотя днём ранее совет директоров заявил, что не намерен восстанавливать в должности бывшего гендиректора компании.

«Nvidia — это компания, которая появляется раз в поколение. Если совет директоров решит, что моё возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников и Америки, я сочту за честь откликнуться на этот призыв и вновь возглавить Nvidia», — говорилось в сообщении Хуанга.

Однако Хуанг продолжает оставаться в центре скандала. Бывшего гендиректора Nvidia обвиняют в связях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Ранее Хуанг выступал против ограничений на продажу передовых ускорителей компании в КНР. Ему предстоит дать показания перед Конгрессом США 1 декабря. Внутреннее расследование для оценки действий Хуанга также продолжается.