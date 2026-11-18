Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала расследование в отношении Nvidia на фоне отставки с поста гендиректора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) — его фигура пользовалась широким признанием. Отставка последовала за разоблачением минимум двух внебрачных связей руководителя: с сотрудницей Nvidia и с женщиной, которую подозревают в работе на китайскую разведку.

Расследование в гражданском порядке усугубляет кризис, с которым столкнулась Nvidia: с момента ухода Хуанга акции компании потеряли более 10 %. Подробности расследования пока не оглашаются, но известно, что оно затрагивает вопрос о том, не вводила ли компания инвесторов в заблуждение в своих публичных отчётах.

Всего несколько недель назад Nvidia была любимицей фондового рынка, занимала центральное место в отрасли искусственного интеллекта и являлась самой дорогой компанией в мире. Теперь инвесторы задают вопросы о том, как компания раскрывала информацию о связях Хуанга, а также о продажах её чипов в Азии.

Ранее в компании отрицали наличие каких-либо необычных или неожиданных отношений между Дженсеном Хуангом и Элис Хуан (Alice Huang) — на тот момент руководителем сингапурского оператора центров обработки данных Megaspeed. По данным американских спецслужб, Хуан может быть связана с китайской разведкой. Megaspeed выступала одной из нескольких компаний, которые используют ускорители Nvidia в ИИ ЦОД в Юго-Восточной Азии; возникли подозрения, что часть продукции американского производителя могли направить в Китай. С конца 2024 года Минторг США проводил расследование в отношении Megaspeed; ряд расследований, в которых фигурирует Элис Хуан, ведёт и Минюст США.

Когда стало известно о связях Хуанга, деятельность Nvidia в Азии оказалась в центре внимания. Конгресс США призвал к проведению расследований, а министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent) задался вопросом, не продавала ли Nvidia мощные ускорители в Китай намеренно, чтобы увеличить собственную прибыль. «Какова была корпоративная культура в Nvidia, и не подталкивали ли они к этим, по всей видимости, незаконным сделкам, чтобы нарастить свои выручку и прибыль? Считают, что в ближайшие десять дней мы должны получить ответы от совета директоров компании и привлечённых ими со стороны юридических консультантов», — отметил чиновник.

«Я не отвечал стандартам, соответствие которым ожидается от каждого в Nvidia. Я создал проблемы совету директоров, о чём теперь глубоко сожалею. Полностью признаю свои ошибки», — заявил накануне Дженсен Хуанг.