Anthropic и семеро её учредителей в ходе расширенного первичного публичного размещения акций и частного размещения привлекли рекордные $107,3 млрд. Компания стала первой лабораторией — разработчиком передовых систем искусственного интеллекта, — которая вышла на биржу для финансирования создания «мыслящих машин».

Компания продала 956,4 млн, а её соучредители — ещё 23,6 млн акций по цене $83 за штуку, превысившей первоначально заявленный ценовой диапазон. Ранее Anthropic планировала разместить 801,4 млн акций, а её соучредители — те же 23,6 млн ценных бумаг по цене в диапазоне $70 до $78 за штуку.

Дебют Anthropic на фондовом рынке при оценке около $1,5 трлн с учётом полной размытости капитала стал поворотным как для отрасли ИИ, так и для мировых финансовых рынков, которые всё больше зависят от перспектив этой сферы. Инвесторы начали расширять фокус: раньше они преимущественно вкладывались в производителей чипов и поставщиков инфраструктуры, а теперь переключились на создателей платформ, таких как Claude, которые внедряются в бизнес, науку, государственное управление и здравоохранение.

Параллельно было проведено частное размещение на сумму $26 млрд, в котором приняли участие такие компании Google, AMD и Microsoft. Даже без учёта частного размещения IPO Anthropic стало крупнейшим в истории: основной объём сделки составил $81,3 млрд, и это выше поставленного SpaceX рекорда в $75 млрд. Спрос на акции Anthropic примерно всемеро превысил доступное количество. Инвесторы от Уолл-стрит до Лондона и Токио стремились приобрести долю в компании, которая, как ожидается, вскоре после начала торгов войдёт в состав таких индексов как Nasdaq 100. В начале азиатской торговой сессии фьючерсы на индекс Nasdaq 100 выросли на 0,9 %, несмотря на падение акций технологических компаний на рынках Тайваня и Южной Кореи.

Представители банков сообщили потенциальным инвесторам, что Anthropic отдаёт преимущество уже существующим акционерам — в результате некоторые покупатели получили меньший объём акций, чем рассчитывали. Некоторые инвесторы предлагают часть выделенной им в рамках IPO доли другим потенциальным участникам, получая комиссионные и снижая риски ещё до начала торгов. Другие владельцы приобретённых ещё до IPO акций перепродают свои доли через специально учреждённые для этого компании.

С выходом на биржу Anthropic вошла в число 15 крупнейших компаний по рыночной капитализации — она идёт вровень с Tesla и опережает Eli Lilly & Co. Текущая оценка оказалась ниже отметки в $2 трлн, о которой говорилось ранее, но значительно выше $1,1 трлн — эту цифру называли некоторые эксперты Уолл-стрит в период спада акций технологических компаний. Anthropic стала первым крупным разработчиком ИИ на бирже и уверенно опередила своего основного конкурента OpenAI, который не намерен проводить IPO как минимум до 2027 года.

Ситуация на рынке, впрочем, не самая благоприятная. За предыдущие семь дней индекс Nasdaq 100 снизился на 4,4 %; акции Nvidia в ходе основных торгов просели на 2,9 %, и падают они уже пятый лень подряд, несмотря на успешный финансовый отчёт. При этом Nvidia в рамках частного размещения намерена приобрести акции Anthropic на сумму в $10 млрд.

Выход на биржу значительно увеличит личное состояние соучредителей компании, включая её гендиректора Дарио Амодеи (Dario Amodei), а также многих сотрудников Anthropic. Вырастет доходность и для венчурных инвесторов компании, среди которых значатся Iconiq, Coatue Management и Spark Capital — представитель последней входит в совет директоров Anthropic. Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley; в процессе участвуют ещё 20 банков. Акциям компании присвоен тикер «ANT».