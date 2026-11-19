Акции Anthropic резко выросли в первый же день торгов на американской бирже Nasdaq, подняв рыночную стоимость компании до $2,1 трлн. Разработчик чат-бота Claude привлёк более $81 млрд в ходе крупнейшего первичного размещения акций (IPO) в истории, превзойдя июньский рекорд SpaceX, которая тогда привлекла $75 млрд.

По сообщению Reuters, Anthropic разместила 980 млн акций по $83 за штуку, хотя первоначально предлагала инвесторам диапазон от $70 до $78. На старте торгов бумаги подорожали по $111,50, что на 34 % выше цены размещения. Позднее котировки опустились до $105,11. При этом оценка компании непосредственно в рамках IPO составляла около $1,5 трлн, уже на бирже капитализация достигла отметки $2,1 трлн.

Дополнительно Anthropic получила $26 млрд от крупных технологических компаний в рамках частного размещения акций. Среди инвесторов оказались AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. С учётом этих средств общий объём привлечённого капитала превысил $107 млрд. При этом компания может получить ещё больше денег от IPO, если продаст дополнительную партию акций, предусмотренную условиями размещения.

Биржевой дебют сделал Anthropic первой публичной компанией, специализирующейся на разработке передовых ИИ-моделей, и потенциальным ориентиром для всего сектора. Инвесторы также будут следить за перспективами OpenAI, которая, по сообщениям, рассматривает возможность выхода на биржу в 2027 году. При этом стремительный рост Anthropic сопровождается вопросами о прибыльности бизнеса, так как компания взяла на себя обязательства по вычислительным мощностям почти на $900 млрд, в том числе перед Amazon и Google.

Однако успешное размещение состоялось на фоне растущих опасений по поводу возможного пузыря на рынке искусственного интеллекта. Инвесторы сомневаются, смогут ли масштабные вложения в дата-центры и вычислительную инфраструктуру обеспечить соответствующую отдачу. Сам глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) сообщил CNBC, что в будущем компания рассчитывает получить инвестиционный кредитный рейтинг и рассматривает заёмное финансирование как один из доступных инструментов.