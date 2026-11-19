Anthropic накануне установила окончательную цену на свои акции на этапе первичного публичного размещения — она составила $83, и это выше ожидавшегося диапазона. Путь к выходу на биржу Nasdaq для разработчика моделей искусственного интеллекта Claude открыт — дебют компании на фондовом рынке станет историческим событием для всей отрасли ИИ.

Компания увеличила объём размещения до 980 млн акций, в результате чего сумма привлекаемых средств достигла $81,3 млрд, что превышает показатели SpaceX. В июне компания Илона Маска (Elon Musk) провела рекордное IPO с оценкой $1,77 трлн и привлекла $75 млрд, а с учётом реализации опциона на дополнительное размещение — $85,7 млрд. С учётом полной конвертации всех инструментов рыночная капитализация Anthropic составит около $1,5 трлн. Как ожидается, торги акциями на Nasdaq начнутся уже сегодня под тикером «ANT».

Выход Anthropic на биржу станет серьёзным испытанием для отрасли ИИ, которая в последнее время столкнулась с рядом потрясений, включая резкую реакцию общества, отразившуюся на результатах промежуточных выборов в США, а также недавнюю отставку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). На рынке уже наблюдалась нервозность из-за опасений, что рост процентных ставок сделает долговое финансирование непосильным для многих девелоперов ЦОД и неооблачных провайдеров. В октябре Anthropic опубликовала проспект эмиссии, а на минувшей неделе обновила документ, указав ожидаемый ценовой диапазон от $70 до $78 за ценную бумагу. Первоначально компания планировала продать 825 млн акций.

С Anthropic связаны крупнейшие технологические компании — они выступают её инвесторами, партнёрами и клиентами. Amazon и Google владеют долями Anthropic, которые оцениваются более чем по $100 млрд. Группа компаний, в том числе Google, Microsoft, Nvidia и Advanced Micro Devices, договорилась о дополнительном совместном инвестировании на $26 млрд по цене размещения. Anthropic также выступает покупателем дорогостоящего ИИ-оборудования от Nvidia, Google, Amazon и AMD. Каждый из соучредителей ИИ-лаборатории, говорится в последнем проспекте, продаёт 3,38 млн акций, что в совокупности принесёт им $1,96 млрд.

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, выручка Anthropic составила $33,24 млрд — примерно на 1200 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. За те же девять месяцев компания зафиксировала чистый убыток в размере $104 млрд, но значительная его часть обусловлена изменением справедливой стоимости конвертируемых долговых обязательств и производных финансовых инструментов. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года убыток компании составлял $25,1 млрд.

По состоянию на конец октября текущий темп годовой выручки Anthropic достиг $81 млрд, и это на $10 млрд больше, чем месяцем ранее. В ходе своего стремительного развития компания столкнулась с серьёзными трудностями, касающимися её подходов к вопросам безопасности, государственного регулирования и национальной безопасности, что привело к громким разногласиям с властями США. Описанию факторов риска, которые инвесторам следует принять во внимание, Anthropic посвятила 90 страниц в проспекте IPO.