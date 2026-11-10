Anthropic определилась, почем будет продавать акции — двухтриллионное IPO сдулось до $1,4 трлн

Разработчик чат-бота Claude, компания Anthropic, определил предварительную стоимость акций для выхода на биржу в диапазоне от $70 до $78 за штуку. При размещении по верхней границе общая стоимость предлагаемых публично ценных бумаг достигнет $64,4 млрд, а оценка компании с учетом потенциального увеличения числа акций может приблизиться к $1,4 трлн.

Anthropic подала обновлённый проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвесторам предложат 825 млн акций класса A. Из них около 801,4 млн выпустит сама компания, ещё 23,6 млн продадут действующие акционеры. Средства от продажи последнего пакета Anthropic не получит.

Параллельно разработчик Claude рассчитывает привлечь $26 млрд через частное размещение акций класса N. В нем согласились участвовать Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC. Таким образом, общая стоимость публичного и частного размещений может достичь $90,4 млрд.

Оценка Anthropic в $1,4 трлн учитывает не только акции в обращении, но и опционы сотрудников, а также другие инструменты, которые могут увеличить их количество. Без такого расчета капитализация компании по верхней границе ценового диапазона составит около $1,02 трлн.

Новые условия отличаются от предварительного варианта, который Anthropic отозвала после рассылки инвестиционным банкам. Тогда речь шла о продаже примерно 867 млн акций по цене до $80 за штуку. Позднее компания признала сведения о ценах ошибочными и пообещала предоставить исправленные данные.

Ещё в октябре инвесторы обсуждали возможность оценки Anthropic на уровне $2 трлн. Однако на фоне падения акций технологических компаний и опасений по поводу масштабных расходов на ИИ-инфраструктуру ожидания снизились. Новые параметры размещения оказались заметно скромнее первоначальных.

Anthropic намерена разместить акции на бирже Nasdaq под тикером ANT. Компания начала встречи с потенциальными инвесторами, по итогам которых будет определена окончательная цена. Как пишет The Verge, первые торги могут состояться 19 или 20 ноября. Официально дата пока не объявлена.