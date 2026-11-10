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Anthropic хотела привлечь $70 млрд на бирже, а потом передумала

Представитель Anthropic разослал копию документа, согласно которому компания планировала разместить на бирже около 867 млн акций по цене от $70 до $80. Впоследствии компания разослала ещё одно письмо, в котором сообщила, что данные о ценах были неверными и пообещала предоставить обновлённую информацию позже.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

В письме не уточнялось, какие именно сведения о ценах были неверными; выяснить эту информацию иным образом не удалось, сообщает Reuters. В первоначальном варианте документа, который впоследствии был отозван, говорилось о намерении Anthropic продать около 843,3 млн акций, ещё 23,3 млн ценных бумаг планировали реализовать действующие акционеры компании. При достижении верхней границы ценового диапазона объём привлечённых средств в ходе первичного размещения (IPO) составил бы $69,3 млрд.

Параллельно с IPO компания договорилась с крупнейшими технологическими корпорациями о привлечении ещё $26 млрд, следовало также из документа. В частном размещении акций по цене IPO согласились принять участие Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC. Сделка должна была быть закрыта сразу по завершении первичного размещения.

Сегодня, как ожидается, Anthropic официально начнёт серию встречи с инвесторами, и окончательная цена размещения будет определена на следующей неделе. В настоящее время многие компании из отрасли искусственного интеллекта и центров обработки данных откладывают или отменяют IPO из-за роста процентных ставок и из-за скептических настроений инвесторов. Ранее инвесторы обсуждали оценку стоимости Anthropic на уровне до $2 трлн, но теперь верхняя граница диапазона оценивается в $1,5 трлн.

Anthropic была основана в 2021 году выходцами из OpenAI. К настоящему моменту она стала одним из ведущих разработчиков в области генеративного ИИ благодаря моделям семейства Claude. Стремительный рост компании обеспечила поддержка со стороны Google и Amazon — они выступают поставщиками вычислительных мощностей компании, но остаются её конкурентами в области ИИ. Объём обязательств Anthropic перед партнёрами составляет почти $900 млрд. За III квартал компания получила доход в размере почти $17 млрд.

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Теги: anthropic, ipo, акции
anthropic, ipo, акции
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