Просто деньги очень нужны: Anthropic не откажется от IPO на фоне биржевого обвала

По данным Financial Times, Anthropic намерена продолжить подготовку к первичному публичному размещению акций, несмотря на обвал технологических рынков. Разработчик Claude готов согласиться на оценку ниже $2 трлн, на которые рассчитывали наиболее оптимистичные инвесторы.

Как рассказали изданию инвесторы компании, Anthropic рассчитывает привлечь $80–100 млрд при оценке в $1,25–1,75 трлн и выйти на биржу до Дня благодарения, который в этом году приходится на 26 ноября. Это выше текущей оценки в $965 млрд, но заметно ниже ожиданий месячной давности. Инвесторов тревожат растущая стоимость заимствований и масштабные планы ИИ-компаний по расходам. На этом фоне они распродают связанные с ИИ акции, а кредиторы отказываются от наиболее рискованных проектов.

По оценке FT, распродажу ускорила победа демократов на промежуточных выборах в США: некоторые из них выступали с обещаниями ограничить строительство центров обработки данных. За торговый день 5 ноября американские акции потеряли $3,2 трлн совокупной стоимости, а индекс Nasdaq 100 упал на 6,4 % на фоне опасений по поводу замедления инфраструктурного бума ИИ. На следующий день индекс частично отыграл потери.

Конкурирующая OpenAI также снизила ожидания от привлечения капитала: целевая оценка компании сократилась с $1,4 трлн до $1,25 трлн, а предполагаемый размер раунда — с $30 млрд до $20 млрд. По сообщениям Bloomberg и Reuters от 6 ноября, OpenAI уже закрыла первую часть раунда на $11 млрд и продолжает привлекать средства.

Угасание энтузиазма вокруг ИИ создаёт сложные условия для выхода Anthropic на биржу. На платформах прогнозов выросла вероятность переноса IPO, однако, по словам инвесторов компании, она по-прежнему намерена провести размещение — даже если гендиректору Дарио Амодеи (Dario Amodei) придётся согласиться на более низкую оценку.

На этой неделе Anthropic раскрыла финансовые показатели за III квартал. Рост выручки замедлился, но всё же составил почти 50 % по сравнению со II кварталом — примерно до $17 млрд. При этом в ближайшие годы компания намерена потратить около $900 млрд на вычислительные мощности и инфраструктуру.

В проспекте Anthropic не раскрыла актуальную расчётную выручку в годовом выражении — показатель, получаемый экстраполяцией недавних результатов с учётом ожидаемой устойчивости клиентских контрактов. По данным источников FT, сейчас он составляет около $81 млрд против примерно $65 млрд в конце июля. Это не фактическая выручка за год и не гарантированный прогноз, но показатель может поддержать интерес инвесторов, которые следят за тем, сможет ли Anthropic сохранять рост на фоне конкуренции со стороны OpenAI и китайских разработчиков. JPMorgan планирует 13 ноября провести информационную встречу для потенциальных инвесторов компании.

Сторонники Anthropic рассчитывают также на будущий спрос со стороны индексных фондов после включения акций в соответствующие индексы и крупных управляющих активами. Крупнейшее IPO в истории провела SpaceX Илона Маска (Elon Musk), вышедшая на биржу в июне при оценке $1,78 трлн. Однако, по словам собеседников FT, Амодеи мало интересует возможность превзойти этот результат.

Огромные обязательства по расходам заставляют Anthropic привлекать дополнительный капитал. Сейчас на её балансе находятся около $150 млрд в виде денежных средств и ликвидных инвестиций. По данным FT, компания рассчитывает собрать достаточно средств, чтобы в дальнейшем обходиться без новых размещений акций для финансирования бизнеса. Сама Anthropic отказалась от комментариев.