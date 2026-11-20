Компания Anthropic сообщила о двух результатах, полученных с помощью ИИ-модели Claude в области теоретической физики. Оба исследования посвящены чёрным дырам и поиску подходов к квантовой теории гравитации, без которой немыслима «теория всего» — единой физики на всех масштабах Вселенной.

Как известно, классическая физика и квантовая механика строго соответствуют уравнениям каждая для своего масштаба. Универсальных уравнений, описывающих физику в мире, нет. Причина в том, что гравитация в квантовом мире ведёт себя не по законам Ньютона, прекрасно описывающим окружающий нас мир больших объектов.

Подсказкой на пути к квантовой гравитации могут быть чёрные дыры — гигантские объекты, в жизни которых квантовая механика играет ключевую роль. Изучая чёрные дыры и связанные с ними процессы (а также нейтронные звёзды, хотя это уже другая история), есть шанс больше узнать о гравитации и её квантовой составляющей. Именно поэтому сотрудник Anthropic попросил Claude составить список интересных нерешённых проблем в теоретической физике, уделив особое внимание чёрным дырам и методу бутстрэп (bootstrap) в статистике.

Через несколько часов Claude выдал 22 варианта, и исследователь создал отдельных агентов для работы над каждой проблемой. Они могли читать сообщения о ходе работы друг друга и сотрудничать при решении смежных задач. Агенты работали в фоновом режиме без какой-либо специальной настройки в течение примерно шести недель и в двух случаях выдали весьма продуктивный результат: в первом случае модель завершила вычисление, начатое физиками более 20 лет назад, но так и не доведённое до конца по причине чрезвычайной сложности в расчётах; во втором — вывела точную математическую границу для одного из методов проверки внутренней непротиворечивости теорий квантовой гравитации.

Первая работа посвящена так называемому фазовому переходу Хокинга–Пейджа, описывающему смену состояния упрощённой модели Вселенной при повышении температуры: вместо газа (частиц), включая гипотетические гравитоны, по мере нагрева происходит превращение «всего» в чёрную дыру. Физикам требовалось выяснить, сохраняется ли такое поведение при очень слабом взаимодействии частиц, когда уже необходимо учитывать квантовые эффекты. Для этого нужно было выполнить сложные математические расчёты, включающие тысячи параметров. Claude справилась с этим, и сделала заключением, что даже при слабом взаимодействии переход двумя состояниями будет резким, а не плавным.

Вторая работа посвящена математическому методу, который позволяет проверять, насколько теоретические модели соответствуют основным законам физики, и отбрасывать противоречащие им варианты. Учёные использовали упрощённую модель гравитации, чтобы определить максимально возможную массу самой лёгкой чёрной дыры в заданных условиях. Предыдущие компьютерные расчёты давали приблизительную оценку, но строгого математического доказательства для неё не существовало.

Claude обнаружила закономерность в результатах вычислений, которые проморгали теоретики и применила другой математический подход, после чего получила точную границу допустимой массы. Более того, удалось доказать, что используемый метод не позволяет получить более строгую оценку. Таким образом, ИИ не просто уточнил предыдущие расчёты, но и установил математический предел возможностей самого метода.

Anthropic считает, что хотя обе работы не тянут на прорыв, искусственный интеллект внёс определённый вклад в математический аппарат для продвижения к квантовой гравитации. В любом случае физикам пришлось бы делать эти расчёты и, к слову, первая работа была самостоятельно с помощью Claude проделана одним из физиков. Полученный результат совпал с выводами ИИ, полученными сотрудником Anthropic. И физик и сотрудник компании пришли к выводам разными путями, а это независимая проверка гипотезы. Тем самым ИИ подтвердил, что способен без привлечения узких специалистов успешно работать над передовыми задачами.